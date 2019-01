Hofherrnweiler verteidigt den Titel

Ein faires Turnier mit richtig gutem Fußball hat der SV Neresheim am vergangenen Wochenende ausgerichtet. Mit einer Premiere in der Historie der Hallenmasters. Die AH des Gastgebers eroberte erstmals den Pokal. Am Samstag trumpfte der TKSV Giengen bis zuletzt auf und am Sonntag sicherte sich erneut die TSG Hofherrnweiler den obersten Platz auf dem Podest.

Bereits am Freitag zeigte sich das auch die alten Herren packenden Fußball bieten können. Der Sieger wurde letztlich zwischen dem TSV Essingen und dem gastgebenden SV Neresheim ausgetragen. Der SVN hatte das letzte Quäntchen Glück auf seiner Seite und konnte so den Pott erstmals in der Historie des Turniers erringen. Der letztjährige Sieger die SVH Königsbronn konnte das kleine Finale gegen die Sportfreunde aus Dorfmerkingen für sich entscheiden und landete so auf drittem Tabellenplatz.

Am zweiten Tag des Turniers zeigten die aktiven Mannschaften ihr Können. In der Gruppe A landete der TKSV Giengen mit zehn Punkten souverän auf dem ersten Platz. Den zweiten Platz sicherte sich in einer engen Gruppe der SV Elchingen. Die TSG Nattheim II, sowie der FC Härtsfeld 03 blieben knapp zurück mit lediglich einem Punkt Rückstand. In der Gruppe B sicherte sich der A-Ligist FC Schloßberg aufgrund des besseren Torverhältnis, vor der SG Königsbronn/Oberkochen, den 1. Platz. Dahinter folgen der Kösinger SC und die SG Auernheim/Neresheim mit jeweils sechs Punkten. Im ersten Halbfinale setzte sich Giengen deutlich mit 7:2 gegen die SG Königsbronn/Oberkochen durch.

Elchingen ohne Chance

Im zweiten Halbfinale unterlag der SV Elchingen klar mit 1:5 dem FC Schloßberg. Damit konnten sich die jeweiligen Erstplatzierten für das Finale qualifizieren.

Im kleinen Finale begegneten sich Königsbronn/Oberkochen und Elchingen. In einer knappen Partie hatte die SG Königsbronn/Oberkochen letztlich die Oberhand und sicherte sich so den dritten Platz. Im Finale zwischen der TKSV Giengen und dem FC Schloßberg krönten die Giengener mit 6:1 ihr Turnier. Torschützenkönig wurde Mario Meier vom FC Schloßberg.

Der Höhepunkt folgte am Sonntag ebenfalls mit dem neuen Futsal-Spielgerät. Hochkaräter aus der Bezirksliga wie die TSV Langenau, die TSG Nattheim, der SG Bettringen, der AC Milan und der Herbstmeister und Gastgeber SV Neresheim mischten ebenso mit wie der Herbstmeister der Landesliga, die TSG Hofherrnweiler. Zuletzt mischte auch noch der TV Steinheim, Türkspor Heidenheim, sowie der SSV Aalen und die Eintracht Staufen mit.

TSG auf Platz zwei

In Gruppe A kämpften der stark aufspielende TSV Langenau und die TSG Hofherrnweiler um den ersten Platz. Letztlich hat Langenau aufgrund der besseren Tordifferenz die Nase knapp vorne. Auf den Plätzen drei bis sechs landeten die TSG Nattheim, der SSV Aalen und der TV Steinheim. In Gruppe B landete der AC Milan mit einem Punkt Vorsprung vor dem SV Neresheim auf Platz eins. Dahinter reihten sich die Eintracht aus Staufen, die SG Bettringen und Türkspor Heidenheim ein. Im ersten Halbfinale ließ Langenau dem Gastgeber aus Neresheim keine Chance. Die Begegnung endete mit 6:0. Im zweiten Halbfinale sieht das Publikum ein ähnliches Spektakel. Milan Heidenheim unterlag der TSG Hofherrnweiler mit 2:8. Damit setzten sich die Teams aus Gruppe A in beiden Halbfinals durch und es kam im Finale zur Wiederholung des Gruppenspiels zwischen Langenau und Hofherrnweiler. In der Gruppenphase trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 3:3. Eine Tendenz für das Finale konnten die Zuschauer also nicht ausmachen. Im Finale erwischte die TSG Hofherrnweilter den besseren Start.

Rieger, Frank und Avduli brachten die TSG mit 3:0 in Front. Langenau konnte zwar durch Heinrich noch den Anschlusstreffer markieren. Rieger machte in der vorletzten Minute aber mit dem 4:1 den Sack zu. Das Turnier fand damit mit der TSG Hofherrnweilter seinen verdienten Sieger. Im kleinen Finale sicherte sich der SV Neresheim mit einem 3:1 den dritten Platz gegen den AC Milan. Torschützenkönig wurde Samuel Bosch vom Neuling Langenau.