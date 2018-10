Hofherrnweiler-Unterrombach nach 2:0 Tabellenzweiter

Mit 2:0 besiegte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach den TV Echterdingen und kletterte am neunten Spieltag der Fußball-Landesliga auf den zweiten Platz. David Weisensee und Maxi Blum erzielten die Treffer für das Team von TSG-Trainer Benjamin Bilger. Am kommenden Sonntag steigt nun das Spitzenspiel zwischen dem Dritten TSGV Waldstetten und der TSG.

Benjamin Bilger musste seine Elf vor dem Duell gegen den TV Echterdingen auf einer Position verändern. Julian Köhnlein rutschte für Hannes Borst in die Startformation. Er war es auch, der an der ersten gefährlichen Situation für die Weilermer beteiligt war. Köhnlein und Weisensee spielten sich über die rechte Seite durch. Weisensee passte in die Mitte zu Daniel Rembold. Dieser fackelte nicht lange und zimmerte den Ball an die Latte. Dies hätte bereits nach drei Minuten die Führung für die TSG sein können.

Auch in den Folgeminuten hatten die Gastgeber mehr vom Spiel. Echterdingen stand sehr tief, versuchte kompakt die TSG am Tore schießen zu hindern. In der 19. Minute half dies aber nicht. Nach einer schönen Stafette von Patrick Faber über Daniel Rembold bekam Roman Riedel auf der Außenbahn den Ball. Dessen scharfe Flanke erreichte David Weisensee, der zum 1:0 einköpfen konnte. Valentin Haug im Tor des TVE machte bei diesem Kopfball keine gute Figur.

Nur eine Minute später die Entscheidung. Patrick Faber bediente mit einem schönen Ball über die Abwehr Maxi Blum. Dieser zögerte nicht und hämmerte den Ball unhaltbar für Haug zum 2:0 in die Maschen. Innerhalb von zwei Minuten hatte die TSG die Partie entschieden. Anschließend verlor die Bilger-Elf etwas den Faden. Zu kompliziert wollte man das Spiel aufziehen. Echterdingen wollte ein erneutes 9:1 wie in der vergangenen Saison verhindern. Somit entstand ein Spiel mit zahlreichen Unterbrechungen.

Kaum Torraumszenen

Dies konnte Benjamin Bilger nicht gefallen. Einzig Oliver Rieger und Maxi Blum hatten noch Chancen auf ein 3:0. Es sollte sich aber am Ergebnis vor der Halbzeit nichts mehr ändern. Die zahlreichen Zuschauer im Sportpark sollten auch im zweiten Durchgang kaum Torraumszenen zu sehen bekommen. Echterdingen stand trotz des Rückstandes weiterhin sehr tief.

Der TSG fehlten die Ideen, um Lücken in der Defensive zu finden. Zwischenzeitlich versuchten die Gäste den Anschlusstreffer zu erzielen, doch Kapitän Philipp Leister und seine Nebenleute hatten in der Rückwärtsbewegung alles im Griff. Oliver Rieger hatte noch eine gute Chance. Sein Schuss wurde aber vom TVE geblockt. Dies war die nennenswerteste Aktion in den zweiten 45 Minuten.

Am Ende war es ein verdienter Sieg für die TSG. Echterdingen war in diesem Tag einfach zu harmlos, um die Mannen vom Sauerbach ernsthaft unter Druck zu setzen.