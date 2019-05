Hofherrnweiler II greift nach dem Bezirkspokal

Nach knapp über 90 Minuten hat Schiedsrichterin Miriam Dreher die Halbfinalpartie an diesem 1. Mai beendet. Doch der große Jubel im Lager der TSG Hofherrnweiler II blieb aus. Vielleicht haben sie sich innerlich mehr gefreut. Denn schließlich stehen die Jungs von Trainer Christoph Merz nach einem 2:1 (2:0) Sieg über die TSG Schnaitheim zum zweiten Mal in Folge im Finale um den Bezirkspokal und treffen dort auf den FV Unterkochen (siegten gegen Durlangen mit 4:2).

Dieses Mal soll es gelingen. Die Landesliga-Reserve will nach der Finalniederlage im vergangenen Jahr endlich diesen Pokal in die Höhe stemmen. „Die Chancen gegen Unterkochen stehen nicht schlecht“, sagte TSG-Kapitän Maurice Kurz nach dem Sieg über Schnaitheim. Eine Partie, die der Bezirksligist in der ersten Hälfte klar beherrschte. Nur die Tore ließen auf sich warten. So vergaben Hannes Melzer (nach feinem Solo durch die Schnaitheimer Abwehr) und Timo Frank beste Gelegenheiten (Schuss wurde vor der Linie geklärt). Nach einer Ecke köpfte Frank zudem den Ball über den Kasten. Die Schnaitheimer dagegen waren gar nicht in der Partie, liefen hinterher, hatten keinen Zugriff und erst nach knapp 20 Minuten einen ersten Eckball auf der Habenseite – ohne Ertrag. Ganz anders die TSG.

„Wir waren zielstrebig und haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt“, stellte TSG-Trainer Christoph Merz klar. Und die Jungs aus der Aalener Weststadt belohnten sich dafür auch. Nach einem starken Spielzug über Hannes Melzer und Maximilian Blum musste Frank den Ball nur noch ins verwaiste Tor schieben – 1:0.

Hannes Melzer mit starker Einzelleistung zum 2:0

Spätestens als erneut Melzer weit in der eigenen Hälfte einen Sprint anzog und alles was sich ihm in den Weg stellte umkurvte, den Torwart zur Parade zwang und die anschließende Chance sehenswert zum 2:0 über Schnaitheims-Keeper Brian Günther schnippelte, schien die Vorentscheidung in diesem Halbfinale gefallen zu sein. Doch nach der Pause gingen die Schnaitheimer etwas besser zu Werke und die TSG ließ nach. „Es war schwierig mit der klaren Führung im Rücken. Wir hätten früher den Deckel draufmachen müssen“, analysierte Merz treffend. Doch sowohl Julian Jaros per Kopf als auch Hannes Melzer per Freistoß scheiterten am Keeper der Gäste.

Anschluss mit dem Schlusspfiff

So kamen die Schnaitheimer durch Lukas Weireter und Matthias Kolb zu Chancen, konnte diese aber nicht nutzen.

Dann stand der eingewechselte Max Melzer zweimal im Mittelpunkt. Einmal komplett frei, besser postiert und übersehen von Hannes Melzer und Timo Frank (82.) und weiteres Mal scheiterte er selbst mit seinem Schuss an Günther (85.). Es folgte die Nachspielzeit und der Anschlusstreffer durch Weireter, der ein Zuspiel von Max Dick quasi mit dem Schlusspfiff zum 1:2 vollendete. „Fällt der Treffer zehn Minuten früher, kann es noch eng werden“, sagte Merz. Wurde es so aber nicht mehr.