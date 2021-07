Hofherrnweiler gegen Sontheim: Rollen sind klar verteilt

Auf den Tag genau sieben Monate liegt am Samstag das letzte Pflichtspiel der Verbandsligamannschaft der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zurück, wenn es in der ersten Runde des WFV-Pokals gegen den FV Sontheim/Brenz (15.30 Uhr) geht.

Auch wenn Testspiele nicht immer Rückschluss über die Leistungsfähigkeit einer Mannschaft liefern können, gibt der Lauf in der Vorbereitung der TSG doch gehörigen Rückenwind mit auf den Weg. Wenn es dann am Samstag in Sontheim um den Einzug in die nächste Runde geht, werden die Augen natürlich besonders auf die Neuzugänge gerichtet sein. Allen voran drängte sich dabei bereits Benjamin Schiele auf. Der Torjäger erzielte am Wochenende gegen den Ulmer Nachwuchs alle drei Treffer und avancierte so zum Matchwinner. „Benjamin Schiele hat alleine schon mit seinen Toren in der Vorbereitung gezeigt, wie wichtig er für uns werden kann. Magnus Haas kann mit seiner großen Erfahrung Ruhe ins Spiel bringen. Auch er kann ein absoluter Eckpfeiler der Mannschaft werden, besonders aufgrund seiner Vielseitigkeit in der Defensive“, erzählt Abteilungsleiter Mario Katanic. „Timo van Eerden hat sich bisher ebenfalls stark präsentiert.“ Definitiv nicht dabei sein werden am Samstag Johannes Rief und Marco Ganzenmüller. Beide befinden sich derzeit noch im Urlaub. Und auch im Tor herrscht noch keine Klarheit. Derzeit liefern sich Joshua Barth und Jakob Pfleiderer noch einen spannenden Kampf um den Stammplatz. Trotz der Ausfälle geht die TSG als Favorit ins Spiel gegen den klassentieferen Gegner aus Sontheim.