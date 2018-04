Hoffnung für das Heimfinale

Das letzte Heimspiel einer langen und ereignisreichen Saison steht für die Handball-Bezirksliga-Damen der HG Aalen/Wasseralfingen an diesem Samstag um 18.45 Uhr in der Talsporthalle an. Dann trifft die Mannschaft von Jonas Kraft auf die SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch.

Die Gäste spielen eine solide Saison, stehen mit einem ausgeglichenem Punktekonto auf Platz fünf. Zuletzt mussten sie dem Meister aus Winzingen nur knapp beide Punkte überlassen und auch bei der heimstarken HSG Wangen/Börtlingen konnten sie einen Punkt mitnehmen. Die Handballgemeinschaft hat sich mit dem Sieg im letzten Heimspiel um einen Platz verbessert und muss nur noch in einem äußerst unwahrscheinlichen Fall den Abstieg fürchten. Allgemein präsentiert sich die verletzungsbedingt stark verjüngte Mannschaft in wirklich toller Verfassung - fünf Siege in der Rückrunde sind eine starke Leistung.

Aus diesem Grund gibt es auch die Hoffnung, dass man das Spiel länger offen halten kann, als bei der 20:31-Hinspielniederlage. In jedem Fall strebt die Mannschaft ohne den ganz großen Druck einen versöhnlichen Heimabschluss an und hofft auf eine entsprechend große Zuschauerkulisse.