Hoffen auf ein Ferientagheim 2021

Als im Sommer 2020 das Ferientagheim Leinroden nach dem Lockdown im Frühjahr in abgeänderter Form unter dem Namen „Ferienbetreuung in Leinroden 2020“ doch noch stattfinden konnte, waren die Hoffnungen bei den Eltern, Teilnehmenden und Mitarbeitenden groß, dass 2021 alles wieder normal ablaufen würde. Diese Hoffnung ist mittlerweile deutlich kleiner geworden. Dennoch ist Alexander Blümel, Jugendreferent im evangelischen Bezirksjugendwerk Aalen und Gesamtleiter des Ferientagheims Leinroden, positiv gestimmt.

„Auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass es ein normales“ Ferientagheim wie vor der Pandemie geben wird, sehe ich uns aufgrund der sehr guten Erfahrungen, die wir letzten Sommer gemacht haben, sehr gut aufgestellt“, sagt Blümel. Seinerzeit habe das Hygienekonzept tadellos funktioniert, „und die dadurch bedingten Einschränkungen waren für die Kinder und Mitarbeitenden dann doch nicht so schlimm wie zunächst gedacht“, so Blümel weiter.

Die Vorbereitung für den Sommer 2021 laufen derweil nach Plan, so dass auch die Anmeldungen wie gewohnt ab dem 1. Februar online über fth-leinroden.de möglich sein werden. „Natürlich können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, wie viele Kinder dann tatsächlich teilnehmen können. Aber die Anmeldung wird dieses Jahr so ablaufen, dass die Eltern von Beginn an anhand der aktuellen Corona-Lage im Land selber einschätzen können, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme ihres Kindes ist“, erklärt Blümel.

Die größten Sorgen bereitet Blümel derzeit die vakante Stelle der Küchenleitung im zweiten Ferienabschnitt (16. bis 28. August), denn ohne eine geeignete Küchenleitung seien die ganzen Mahlzeiten für bis zu 200 Personen nicht zu stemmen. Ein Catering könne zudem aufgrund verschiedener Punkte maximal eine Ergänzung sein. „Eine Ausbildung zum Koch oder zur Köchin,“ so Blümel, „muss ein Bewerber oder eine Bewerberin aber nicht zwingend aufweisen. Unsere alte Küchenleitung kam zum Beispiel aus der jahrzehntelangen, ehrenamtlichen Freizeitküchenleitung.“ Die genauen Aufgabenfelder, die Vergütung und alle weiteren Punkte finden sich in der Stellenausschreibung, die auf der Homepage des Ferientagheims zu finden ist. „Wenn wir auch hier noch eine gute Lösung finden,“ so Blümel abschließend, „dann wird es dieses Jahr zwar immer noch kein normales Ferientagheim wie vor der Pandemie, aber mindestens so gut wie im letzten Jahr.“