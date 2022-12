Hofens Radball-Nachwuchs mit Maximalausbeute

Am vergangenen Samstag ist der RKV-Hofen der Ausrichter des vierten U 15-Radball Spieltags der Verbandsrunde gewesen. Am Abend duellierten sich dann die beiden Verbandsligateams mit den Gästen aus Ostfildern-Nellingen, Schwaikheim und Waldrems. Der Nachwuchs verkaufte sich dabei deutlich besser als die Aktiven, die allerdings auch in der zweithöchsten Spielklasse des Württembergischen Radsport-Verbandes spielen.

Joshua Funk und Vincent Seeling ließen vom ersten Spiel an keinen Zweifel daran, dass die beiden das Ziel, auch im ersten Jahr in dieser Spielklasse auf die Baden-Württembergischen Meisterschaften (BWM) zu starten, ganz klar in den Köpfen haben. Gegen die Mannschaft aus Stuttgart Rohracker konnte Hofen sich gut in Szene setzen und so endete das erste Spiel mit 2:0 für die Hofen. Auch die restlichen Begegnungen – die gegen die Teams Oberesslingen I und Oberesslingen II, sowie die Mannschaft aus Gerlingen zu bestreiten waren, konnte die RKV U 15 -annschaft mit jeweils vier Toren Unterschied (zweimal 5:1, einmal 4:0) für sich entscheiden. Aktuell auf dem vierten Tabellenplatz haben die beiden noch die Chance am letzten Spieltag am 4. März in Backnang-Waldrems gegen die starken Teams aus Reichenbach an der Fils und die Hausherren aus Waldrems die Fahrkarte zur BWM zu lösen. In der Verbandsliga starteten Julian Schwarzer und Noah Janas als Hofen II und die Brüder Simon und Thomas Machnig als Hofen II.

Hofen II hatte das Eröffnungsspiel gegen Nellingen II zu bestreiten. Nach insgesamt ausgeglichenem Spielverlauf und einem Halbzeitstand von 2:2 endete die Begegnung letztlich mit 3:3. Die Begegnung mit dem Oberliga-Absteiger Schwaikheim II endete trotz Halbzeitführung von 2:1 mit 2:4. Gegen Waldrems V hatten Schwarzer /Janas keine Chance Das Spiel endete mit 0:4. Um die Abstiegszone verlassen zu können war ein Sieg gegen Schwaikheim III eigentlich Pflicht, doch auch die beiden Remstäler waren nicht bereit, Geschenke irgendeiner Art zu verteilen. So entwickelte sich ein spannendes Radballspiel, in dem Hofen II aber immer wieder die Nase vorn hatte und nach knapper Halbzeitführung von 3:2 konnten die drei Punkte mit dem 4:3-Sieg gesichert werden. Mit insgesamt zehn Punkten nimmt Hofen II jetzt den sechsten Tabellenplatz ein.

Allerdings ist die Tabelle nach unten eng beisammen und so liegt der Tabellenvierte bereits neun Punkte vor dem Hofener Team. Allerdings beträgt der Abstand zu Platz neun auch nur sechs Zähler und die beiden Verfolger von Hofen II haben gar nur einen Punkt Abstand auf die Ostälbler. Damit bleibt das Ziel Klassenerhalt sicher spannend, wenn auch nicht so nervenaufreibend wie bei den Vereinskameraden, Simon und Thomas Machnig, die als Hofen III am Samstag einen pechschwarzen Tag erwischt hatten. Gegen das insgesamt stark spielende Waldremser Team konnten sich die Machnig Brüder zur Halbzeit einen 2:1-Vorsprung sichern, konnten aber die Leistung so nicht halten und mussten sich mit 3:4 knapp geschlagen geben.

Gegen Schwaikheim III lief man von Anfang an einem Rückstand hinterher und konnte das Spiel trotz guter Moral nicht mehr drehen. Das Resultat von 4:6 lässt auch nicht viel Interpretationsspielraum. Und auch gegen Schwaikheim II war kein Kraut gewachsen. Lag Hofen III zur Halbzeit nur mit einem Tor zurück, erhöhte sich der Rückstand in der zweiten Hälfte kontinuierlich zum Endstand von 3:8. Damit konnte Hofen III zu Hause nicht Punkten und belegt mit drei Punkten aktuell den letzten Tabellenplatz.

Um aus der Abstiegszone herauszukommen müssen am nächsten Spieltag (21. März) in Ostfildern-Nellingen mindestens drei Punkte her, um nicht völlig abgehängt zu werden.