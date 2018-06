Hofens Erste startet durch

Der erste Spieltag der Verbandsrunde der U-11-Radballer hat für die erste Mannschaft des RKV Hofen mit David Egl und Silas Öhlert nach Maß begonnen. Sie stehen ungeschlagen an der Tabellenspitze. Die in ihrer ersten Saison spielenden Noah Egl und Sven Hauser als Hofen II stehen hingegen ohne Sieg am Tabellenende.

In Ostfildern-Nellingen stand als erstes Spiel die Begegnung Hofen I gegen Hofen II auf dem Programm. Egl/Öhlert kamen mit viel Spielerfahrung und körperlicher Überlegenheit zu einem 6:0-Sieg. Für Hofen I ging’s erfolgreich weiter: Gegen Nellingen, einem gleichwertigen Gegner, folgte ein 4:1-Sieg. Gegner Kemnat zeigte ein kluges und gutes Spiel, doch Hofen gewann 4:0. Denkendorf wurde beim 7:0 praktisch von der Spielfläche gefegt, und auch Bonlanden war nicht in der Lage, Hofen eine Niederlage beizubringen.

Hofen sollte sich von den Niederlagen etwa gegen Kemnat (0:1) und Bonlanden (1:2) nicht entmutigen lassen.