Hofener Radballer zu Hause gefordert

Die Radballer des RKV Hofen haben einen weiteren Heimspieltag in der Landesliga vor sich.

Am vergangenen Wochenende war die Punkteausbeute der beiden Hofener Teams sehr übersichtlich. Hofen I konnte nur durch den Sieg über Hofen II punkten, alle anderen sechs Spiele der beiden Teams mussten zum Teil trotz Führung an die Gäste aus Schwaikheim und Wendlingen abgegeben werden, wollen es die bislang ohne Niederlage in der Landesliga agierenden Hofener am Samstag in der Glück-Auf-Halle besser machen. Dennis Berner und Magnus Öhlert werden dabei auf die Mannschaften aus Schwäbisch Gmünd, Nellingen III und Nellingen V treffen. Gleich das erste Spiel gegen den Tabellendritten aus Gmünd wird wegweisenden Charakter für die Meisterschaft haben. Nellingen III und Nellingen VII belegen die Ränge neun und zehn und sollten zu schlagen sein. Der Spieltag beginnt am Samstag um 18 Uhr.