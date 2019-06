Am 23. Juni ist in Alsbach-Hähnlein das Halbfinale des Deutschlandpokal-Wettbewerbs im Radball in der Altersklasse U 23 ausgetragen worden. Die Radballer Dennis Berner und Magnus Öhlert vom RKV-Hofen schaffen den Sprung ins Finale.

Im ersten Spiel gegen die Hausherren aus Hähnlein war die Nervosität noch groß und durch Leichtsinnsfehler der Hofener konnten die Hausherren den Führungstreffer von Hofen ausgleichen und zur Halbzeit mit 2:1 in Führung gehen. Das Bild setzte sich in Halbzeit zwei fort. Hofen hatte die besseren Chancen, wusste diese aber nicht zu nutzen und so musste das Spiel mit 3:4 abgegeben werden.

Zum spielerischen Höhepunkt des Tages sollte sich das Spiel gegen den Deutschlandpokalsieger des letzten Jahres, RSV Sangerhausen, entwickeln. Gut eingestellt von Trainer Wolfgang Berner gingen die Hofener ohne Scheu an die Favoriten. Konsequent verteidigt und mit Druck auf den Gegner entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, bei dem Hofen sogar in Führung liegend in die Halbzeitpause gehen konnte. In der letzten Minute des Spiels konnten die Radballer aus Sachsen-Anhalt allerdings ihre Erfahrung ausnutzen. Letztlich musste sich Hofen mit 3:5 geschlagen geben.

Nach zwei Niederlagen brannten Berner/Öhlert nun auf den ersten Sieg. Das nach Sangerhausen zweite Team, das in der 2. Bundesliga spielt, Klein-Winternheim, war Gegner in der dritten Begegnung. Hofen und Klein-Winternheim schenkten sich speziell in der ersten Hälfte nichts. Hofen erschien allerdings spielerisch besser. Mit einem 4:1-Sieg konnten die restlichen Spiele gegen Großkoschen II und Ludwigsfelde ruhiger angegangen werden, da für die Qualifikation Platz 4 ausreichend wäre.

Die Begegnung mit Ludwigsfelde schien bereits in der ersten Hälfte klar entschieden zu sein. Hofen spielte mit sehr schönen Kombinationen einen 4:1-Vorsprung heraus. Allerdings gaben die Brandenburger nicht auf und die Begegnung endete schließlich mit 5:4 für Hofen.

Mit diesem Ergebnis war Hofen bereits für das Finale qualifiziert. Das Spiel gegen die zweite Mannschaft des RSV Großkoschen wurde letztlich ein Schaulaufen. Großkoschen war selten am Ball und konnte sich nur wenige Chancen erarbeiten. Hofen sicherte sich mit einem klaren 6:1-Sieg auf dem dritten Platz.