Hofener Radballer erfolgreich

Vor Kurzem haben die Radballteams des RKV Hofen erfolgreich in den einzelnen Spielklassen des Turnierwochenendes in Merklingen (Weil der Stadt) teilgenommen. Für den RKV traten in der Spielklasse U 17 das U 15-Team Silas Öhlert/David Egl, bei den Verbandsligisten Magnus Öhlert/Dennis Berner und bei den Bezirksligisten Judith Wolf/Thomas Machnig, die nur für das Turnier in dieser Konstellation zusammen spielten, an.

Den Beginn machten die Jüngsten. Zwar war dem Duo Öhlert/Egl der Trainingsausfall der vergangenen Wochen anzumerken, doch die beiden zeigten über das Turnier eine stetige Steigerung und konnten gegen die U 17-Teams aus Wimsheim, Enzberg, Karlsruhe und Merklingen zum Teil deutlich gewinnen.

Lediglich gegen die in der Aufstiegsrunde zur U 19-Oberliga spielenden Reichenbacher gab es eine Lehrstunde, die mit 0:8 sehr deutlich ausfiel. Dennoch konnten Spieler und Trainer mit einem zweiten Platz die Spielfläche verlassen. Die Landesliga-Aufsteiger Magnus Öhlert und Dennis Berner wollten im Verbandsliga-Turnier ihren Anspruch untermauern, dass in der Verbandsliga nicht Endstation sein soll. Dies zeigten sie eindrucksvoll.

Auftakt siegreich

Das Auftaktspiel gegen Wimsheim wurde deutlich mit 9:0 gewonnen, auch Weingarten hatte den Hofenern nicht viel entgegenzusetzen und musste mit einer 3:8-Niederlage die Spielfläche verlassen.

Auch der letzte Gegner der Vorrunde, Merklingen I, musste mit 4:6 die Hofner Überlegenheit anerkennen.

Das Halbfinale gegen Sindelfingen wurde mit 3:1 gewonnen. Das Kuriose am Turnier war, dass das Spiel um den ersten Platz wieder gegen die Mannschaft aus Wimsheim ausgetragen wurde. Die beiden Ex-Zweitligaspieler hatten sich von Spiel zu Spiel gesteigert und so ging es mit neu gemischten Karten in die Begegnung. Hofen zeigte aber gleich von Beginn einen starken Zug zum Tor. So konnte Hofen auch die letzte Begegnung mit 6:3 gewinnen und mit voller Punktzahl den Wanderpokal für ein Jahr in Besitz nehmen.

Knapp am Wanderpokal vorbei gings für Judith Wolf und Thomas Machnig am Sonntag. Im Bezirksliga-Turnier konnten sie nach anfänglichen Abstimmungsschwierigkeiten sehr gut mithalten und in der Vorrunde einen zweiten Platz erspielen, da das letzte Spiel gegen Esslingen durch Abspielfehler und verschossene Viermeter-Strafstöße mit 2:5 verloren wurde.

Das Halbfinale gegen den ersten der Gruppe B, Ersingen, wurde dann wieder klar von Machnig/Wolf dominiert und so kam es im Endspiel um den zweiten Wanderpokal in Merklingen zur Neuauflage des Gruppenspiels Hofen gegen Esslingen. Diese gestaltete sich deutlich spannender, Hofen hatte dazugelernt, zur Halbzeit stand es ausgeglichen 2:2. Das Glück war aber mit den Esslingern, das Spiel ging mit 4:3an Esslingen und Hofen war als nicht eingespieltes Team Turnierzweiter geworden. Auch hier zeigten die jungen Radballer eine bemerkenswerte Leistung.