Hofen reicht Platz zwei für DM-Halbfinale

Am vergangenen Sonntag haben sich Dennis Berner und Magnus Öhlert vom RKV-Hofen mit einer im Vergleich zum Qualifikationsturnier deutlich stärkeren Leistung im Viertelfinalturnier des Deutschlandpokals U 23 im Radball präsentiert und mussten sich letztlich nur den Hausherren aus Darmstadt beugen.

Das erste Spiel hatten die Hofener gegen das Team aus dem badischen Elzach zu bestreiten. Die beiden Badener, die in der Qualifikation Hofen fast vorgeführt hätten, konnten am vergangenen Samstag eine Lehrstunde in Sachen Radball erhalten. Von der ersten Sekunde an konzentriert, mit genauen Pässen und präzisen Torschüssen ließen Berner/Öhlert den Elzachern beim 7:0-Sieg nicht den Hauch einer Chance.

Auch das Team aus Hannover war den Hofenern in keiner Weise gewachsen. Technisch weit weniger versiert, insgesamt langsamer und mit dem schnellen Passspiel von Hofen komplett überfordert, gerieten die Hannoveraner völlig unter die Räder. Letztenendes ging Hofen mit 14:0-Treffern von der Fahrfläche. Durch den Ausfall der Mannschaft Darmstadt II hatte Hofen letztlich nur noch die Neuauflage des Pokalendspiels aus dem Vorjahr gegen die erste Mannschaft des VC Darmstadt zu absolvieren. Darmstadt begann druckvoll und schnell, Hofen konnte sich in der ersten Halbzeit auf das starke Spiel der Gastgeber schwer einstellen und geriet sehr oft unter Druck. Darmstadt nutzte seine Möglichkeiten und lag zur Halbzeit nicht unverdient mit 3:0 vorne. Hofen steckte aber nicht auf und kam in der zweiten Hälfte besser ins Spiel, konnte jetzt auch Druck auf den Gegner aufbauen und den Anschlusstreffer landen. Darmstadt konnte seinerseits nochmals um einen Zähler erhöhen und so blieb nach einem hochklassigen Radballspiel den Hofenern ein hoch verdienter zweiter Platz und das Wissen, zu den besten U 23-Teams Deutschlands zu gehören.

Das Halbfinalturniere finden am 21. August in Hofen statt. Aus den teilnehmenden zwölf Mannschaften qualifizieren sich die besten acht Teams für das Finalturnier am 22. August, das ebenfalls in der Glück-Auf-Halle in Hofen ausgefahren wird.