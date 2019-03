Hofen: Kleiner Stadtbezirk mit viel Baulandpotential

Knapp elf Hektar an neuen Baugebieten könnte es in Hofen geben. Das sind immerhin zwölf Prozent aller potentialen Bebauungsflächen im Aalener Stadtgebiet. Wie Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle im Ortschaftsrat sagte, sei dies ein gutes Angebot für Hofen. An den Potentialflächen hat sich bei der Wohnbebauung nichts geändert. Herausgefallen ist aber das Gewerbegebiet zwischen Oberalfingen und Attenhofen mit etwa 16,5 Hektar, weil es im Landschaftsschutzgebiet liegt.

Die sogenannte Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) macht gerade die Runde in den Ortschaftsräten. Mit ihr werden mögliche Bebauungsflächen untersucht, bewertet, Vor- und Nachteile abgewogen.

Hofen machte den Auftakt bei der Fortschreibung, eingebracht worden war sie am 12. März im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung. Nach den Beratungen in den Stadtbezirken wird der Gemeinderat am 11. April vorberaten und am 23. Mai entscheiden.

In Hofen geht es um diese Gebiete:

„Brunnenwiesen“, östlicher Ortsrand, rund 3,5 Hektar.

„Dorfäcker“ im Norden Hofens, Größe 1,6 Hektar, die Fläche wird teilweise als Acker und Wiese mit Obstbäumen genutzt.

„Eichholzweg“, 1, 6 Hektar, nördlich von Hofen, momentan Ackerland, eine Wiese grenzt an.

„Brühl-Nordost“, 1,5 Hektar, östlich von Hofen (in Attenhofen), Ackerland. Gegen diese Bebauung gibt es starke Bedenken.

„Brühl-Süd“, 2,3 Hektar, Attenhofen, Ackerfläche und Streuobstwiese.

„Grubenweg“, 0,2 Hektar, südlicher Ortsrand von Attenhofen.

„Panoramaweg“, 0,2 Hektar, südlicher Ortsrand von Oberalfingen.

Enthalten ist auch ein mögliches Gewerbegebiet (rund acht Hektar) im „Staudenfeld“ westlich des Kellerhauses und westlich der Bahnlinie Aalen-Goldshöfe, nördlich der B 29 in Oberalfingen.

Franz Xaver Ladenburger (CDU) erklärte, mit jeder Bebauung gehe Boden verloren, der nicht mehr zur Verfügung steht. Man müsse aber auch an den Wohnraum für spätere Generationen denken. Bei den Potential-Flächen in Hofen handle es sich um Arrondierungen, also eher um eine Innenentwicklung.