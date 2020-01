Aalen-Hofen (an) - In der Altersklasse U 19 ist der RKV Hofen in dieser Saison mit zwei Radball-Teams am Start gewesen. Hofen I mit Nils Schiele und Noah Janas und Hofen II mit Moritz Rettenmeier und Laurenz Thaler. Am letzten Spieltag der Saison mit Hofener Beteiligung ging es für Hofen I um den Staffelsieg und auch Hofen II hatte gute Chancen ganz vorne mitzuspielen.

Hofen I benötigte sechs Punkte aus vier Spielen um vorzeitig den Staffelsieg klar zu machen und sich damit auch die Teilnahme an der Qualifikation zu den Baden-Württembergischen Meisterschaften zu sichern. Im Auftaktspiel gegen Hofen II trennte man sich leistungsgerecht mit 3:3. Im zweiten Spiel trafen Nils Schiele und Noah Janas auf die Mannschaft von SK Stuttgart I. In der ersten Halbzeit taten sich die beiden Hofener noch recht schwer gegen die defensiv spielenden Stuttgarter und führten nur knapp mit 2:1.

In der zweiten Hälfte fand Hofen deutlich besser ins Spiel und siegte am Ende klar mit 6:1. Im Spiel gegen die Spielgemeinschaft Esslingen/Oberesslingen konnte Hofen bereits den Staffelsieg klarmachen. Bis Mitte der zweiten Hälfte war das Spiel beim Stand von 3:3 völlig offen. Dann gelang Noah Janas der Führungstreffer zum 4:3. Im Gegenzug musste Nils Schiele im Hofener Tor sein ganzes Können aufbieten und konnte den Ball gerade noch auf der Torlinie klären. Aus seiner Rettungstat entwickelte sich ein Konter, der zum 5:3 für Hofen führte. Danach passierte nicht mehr viel und Hofen gewann am Ende mit 5:4 und stand damit bereits vorzeitig als Staffelsieger fest.

100 Saisontore

Im letzten Spiel wollten die beiden dann noch etwas für das Torverhältnis tun und die Marke von 100 Saisontoren knacken. Mit einem 5:1 gegen SK Stuttgart I schafften sie tatsächlich eine Punktlandung und schlossen die Saison mit einem Torverhältnis von 100:39 Toren ab.

Hofen II lag vor dem Spieltag auf dem dritten Platz. Da aber nur die ersten beiden Teams an der Qualifikation zu den Württembergischen Meisterschaften teilnehmen dürfen, wollten Moritz Rettenmeier und Laurenz Thaler nochmals richtig angreifen. Nach dem Unentschieden gegen Hofen I folgte ein 3:1 gegen SK Stuttgart. Gegen die SG Esslingen/Oberesslingen erkämpften sich die Hofener einen knappen 2:1-Sieg. Jetzt kam es auf das letzte Spiel an. Gegen SK Stuttgart II lief es allerdings überhaupt nicht nach den Vorstellungen der Hofener. Beide Spieler vergaben eine Vielzahl guter Möglichkeiten. Mehrmals verhinderte der Pfosten den Torerfolg. Auf der anderen Seite nutzten die Stuttgarter ihre Chancen konsequent und siegten mit 4:2.

Am Ende landete Hofen II hinter Hofen I und Waldrems vorläufig auf Rang drei. Am letzten Spieltag, der ohne Hofener Beteiligung stattfindet, kann Reichenbach noch an Hofen II vorbeiziehen. Auch wenn es für Hofen II nicht für die Qualifikation zu den Baden-Württembergischen Meisterschaften gereicht hat, ist es ein hervorragendes Ergebnis aus Hofener Sicht.