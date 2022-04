Hofen in bestechender Form

Die acht besten U 23-Mannschaften Baden-Württembergs haben am vergangenen Sonntag im Qualifikationsturnier die Berechtigung zur Teilnahme am Viertelfinale des Deutschlandpokals der Altersklasse U 23 ausgespielt. Dafür sind nur fünf Teams aus Baden-Württemberg startberechtigt. Dennis Berner und Magnus Öhlert präsentierten sich dabei in bestechender Form. In einem insgesamt hochklassigen Turnier mit sehenswerten Spielen konnten die beiden Hofener den Turniersieg und damit das Heimrecht für das Viertelfinalturnier erringen.

Gespielt wurde das Turnier zunächst in zwei Gruppen. Gruppe I setzte sich aus den Mannschaften aus Gärtringen (Oberliga), Prechtal (2. Bundesliga), Kemnat (2. Bundesliga) und Konstanz (Verbandsliga Staffel I) zusammen, in Gruppe II spielten Gastgeber Oberesslingen (2. Bundesliga), Öflingen (Verbandsliga Staffel 1), Reichenbach (neu formiert) sowie Hofen (Verbandsliga Staffel III).

Die Gruppenphase begann für Hofen mit dem Spiel gegen Öflingen. Das Schwarzwälder Team zählt nicht zu den Lieblingsgegnern der Hofener Mannschaft. Die erste Hälfte zeigte auch warum. Mit einem Eckballtor ging Öflingen in Führung, störte den Spielfluss Hofens frühzeitig und zwang Hofen immer wieder zu schnellen Abschlüssen, denen zunächst die Präzision fehlte. Trotz Rückstand zur Halbzeit zeigten Berner/Öhlert stärkere Aktionen und präzisere Abschlüsse, dennoch blieb die Partie spannend. Hofen konnte zunächst das Spiel zum 2:1 drehen, musste aber den Ausgleichstreffer hinnehmen bis sich die finale Chance zum 3:2-Siegtreffer ergab.

Die Hausherren aus Oberesslingen zeigten sich seit der letzten Begegnung spielerisch stärker, dennoch war das junge Team nicht in der Lage, Hofen zuverlässig zu kontrollieren, immer wieder ergaben sich Chancen, die letztlich zu einem komfortablen 4:0-Polster zur Pause führten. Nach der Pause, spielten Berner/Öhlert mit vertauschten Positionen, das heißt Dennis Berner ging als Feldspieler, Magnus Öhlert als Torwart aufs Spielfeld. Auch so ergaben sich für die beiden Chancen, allerdings konnte auch das Oberesslinger Team seine Chancen nutzen, was zu einem Endstand von 6:2 für Hofen führte.

Im letzten Spiel der Vorrunde war das neu formierte Team aus Reichenbach der Gegner der Hofener U 23. Trotz vereinzelter ansprechender Leistungen von Reichenbach, waren die Filstäler mit der Hofener Mannschaft komplett überfordert, zur Halbzeit führte Hofen mit 6:0, der Endstand war ein 11:0.

Ohne Niederlage und als Gruppensieger ging es nach den anderen Platzierungsspielen ins Finale gegen die Mannschaft Jannes Müller/Simon Becker vom RV Gärtringen. Beide Teams kennen sich aus verschiedenen Bundeskader-Lehrgängen und auch aus den Deutschlandpokal-Begegnungen der vergangenen Jahre gut. Wer sich auf ein spannendes Finale gefreut hatte, wurde nicht enttäuscht. Vom Anpfiff an war der Ball heftig umkämpft und es wurde hart um die besseren Chancen gerungen. Die erste Torchance von Hofen geriet zur Retoure. Ein Standard-Eckball wurde ungenau geschlagen, Magnus Öhlert versperrte dem nachsetzenden Dennis Berner unabsichtlich den Weg zum Ball – Gärtringen konnte ohne Mühe aufs leere Tor spielen. Hofen war im Rückstand. Durch einen Abstauber konnte Öhlert das Ergebnis nivellieren bevor Gärtringen abermals durch einen Viermeter-Strafstoß in Führung gehen konnte.

Dennis Berner konnte Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit zum 2:2 ausgleichen. Das Blatt schien sich in der zweiten Halbzeit zu wenden – erstmals konnte Hofen nach gelungenem Angriff in Führung gehen, doch Gärtringen konnte auch seinerseits kurz vor Ende der Begegnung zum 3:3 ausgleichen. Es folgte ein Entscheidungsspiel über eine Halbzeit – also sieben Minuten. Diesmal konnte Hofen in der ersten Hälfte der Halbzeit durch einen gelungenen Eckball in Führung gehen und hatte kurz darauf die Möglichkeit, ebenfalls aus derselben Situation auf 2:0 zu erhöhen, mangelnde Präzision in der Ausführung verhinderte diesen Vorteil allerdings. So kam auch Gärtringen 30 Sekunden vor Schluss zum Ausgleichstreffer. In hektischen 20 Restsekunden konnte sich Dennis Berner nach neuer Anspielvariante lösen und erzielte den Siegtreffer drei Sekunden vor Ende.

Mit dem Sieg hat sich Hofen das Heimrecht zur Ausrichtung des Viertelfinales im Deutschlandpokal der U 23-Radballer gesichert. Dieses findet am 1 Mai. in Hofen statt. Zu diesem Turnier werden dann die Mannschaften aus Oberesslingen (BW4) und Öflingen (BW5) sowie die erste Mannschaft des Landesverbandes Bayern, Hessen 4 und Rheinland-Pfalz 2 mit von der Partie sein.