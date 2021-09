Hofen/Hüttlingen startet wieder in die Saison – und muss doch noch warten

Endlich – der Saisonstart der Handball-Württembergliga beginnt an diesem Wochenende am 18. November. Gleich das erste Spiel der Damen der SG Hofen/Hüttlingen gegen einen altbekannten Gegner, TG Biberach, wird verlegt. Neuer Anpfiff dieser vorgesehenen Partie ist erst am Montag, 4. Oktober um 20.30 Uhr in der Limeshalle.

In der neuen zusammengewürfelten Württembergliga Nord und Süd zählen die SG-Damen 13 weitere Mitstreiter. Die vergangenen weiten Wege zu Auswärtsspielen werden somit auch weiterhin eine große Rolle für das Team von Trainergespann Oppold und Ilg spielen. Die Mannschaft ist unglaublich gespannt auf die neue Konkurrenz und steht auch selbst zukünftig in einer etwas neueren Formation zusammen.

Zuwachs hat die SG aus der eigenen A-Jugend durch die Spielerin Lisa Funk bekommen. Auch schon in der Vorbereitung wird die Damenmannschaft der SG tatkräftig von weiteren A-Jugendspielerinnen wie Barbara Fürst im Tor, Nina Funk und Carla Törner auf dem Feld unterstützt. Ebenfalls neu an Bord und bereits mitten im Team angekommen ist Jasmin Pabst und Erica Cardullo. Auch die „Neuen von 2020“ Merisa Halilovic und Pia Brandes sind feste Teammitglieder geworden und finden nun Corona bedingt hoffentlich dieses Jahr viele Einsätze bei der SG. Man musste sich sehr schweren Herzens von Lena Aupperle, der treuen Seele der Mannschaft, nach der Vorbereitung verabschieden. Jana Sauter ist aktuell Studium bedingt noch nicht direkt vor Ort und fällt weiterhin einige Zeit aus.

Jedoch beflügelt die neue starke Gruppendynamik die Grün-Roten und bringt die Mädels dazu, es kaum noch abwarten zu können, wieder auf dem Feld zu stehen. Der Kapitän Alica Eiberger und Co-Kapitän Mona Bauer stehen nach wie vor hinter ihrer Mannschaft und freuen sich auf eine Zeit voller spannenden und Nerven kitzelnden Partien.

Für die Heimspieltage der SG Hofen/Hüttlingen sind, soweit die aktuellen Regeln es erlauben, Zuschauer zugelassen. Zu beachten ist, dass beim Zutritt die Kontrolle nach 3 G, geimpft, genesen oder getestet, erfolgt. Hierzu sind entsprechend gültige Nachweise vorzulegen. Ebenso werden die Kontaktdaten mittels „luca App“ oder „Event Tracer App“ erfasst.

Nur wenn die genannten Voraussetzungen gegeben sind wird der Eintritt zur Halle gewährt. In der gesamten Halle gilt Maskenpflicht. Auch am Platz auf der Tribüne ist die Maske aufzulassen. Ausnahme gilt nur bei der Aufnahme von Getränken oder Speisen. „Die SG Hofen/Hüttlinger Damen freuen sich wieder Zuschauer in den Hallen begrüßen zu können und bitten höflichst die Regeln einzuhalten“, heißt es vonseiten des Vereins. Erstes Spiel der Damen findet am Samstag, 25. September um 18 Uhr in der Limeshalle gegen HB Ludwigsburg statt.