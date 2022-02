Hofen/Hüttlingen spielt am See

Die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen fahren an diesem Samstag zur HSG Friedrichshafen/Fischbach. Anpfiff der Partie in der Bodenseesporthalle ist auf 20.15 Uhr terminiert. Zutritt zur Halle erfolgt über die 2G-Regel.

Nach der zuletzt schmerzhaften Niederlage gegen die TG Biberach und dem ausgefallenen Spiel gegen die SG Lauterstein will das Team um das Trainergespann Adam/Eglauer mit einem Sieg wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Die Heimmannschaft aus Friedrichshafen steht aktuell mit 0:20 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Allerdings zeigt sich die HSG besonders zu Hause gestärkt, was die knappen Ergebnisse gegen Mannschaften aus dem vorderen Tabellendrittel zeigen. „Nicht zuletzt das Hinspiel sollte uns Warnung genug sein, hochkonzentriert in diese Partie zu gehen.“ kommentiert Flügelflitzer Simon Kraus die bevorstehende Aufgabe. Im Hinspiel, welches man für sich entscheiden konnte, tat sich die SG2H das ganze Spiel über schwer, ehe am Ende doch noch ein 5-Tore-Vorsprung herausgespielt wurde.

„Der Schlüssel zum Erfolg ist sicherlich eine kompakte Abwehr gepaart mit einem schnellen Umschaltspiel, um so zu einfachen Toren zu gelangen und der körperlichen 6:0 Abwehr des Gegners aus dem Weg zu gehen“, so Oldie Linsenmaier. Verzichten müssen die Kochertäler weiterhin auf Kapitän May, der immer noch an einer Handverletzung laboriert. Des Weiteren stehen hinter dem Einsatz einiger Spieler noch Fragezeichen, weshalb sich der Kader bis zum Spielbeginn noch ändern kann. Nichtsdestotrotz wird das Team alles in die Waagschale werfen, um die Heimreise mit 2 Punkten im Gepäck anzutreten.