Hofen/Hüttlingen bleibt in der Erfolgsspur

Die Bezirksliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen haben in Heidenheim mit 23:22 gewonnen und bleiben damit weiterhin in der Erfolgsspur. Es wurde das erwartet unangenehme Spiel gegen den HSB, das erst Sekunden vor Ende der Partie zu Gunsten der SG2H entschieden wurde.

Zu Beginn der Partie agierte die SG2H sehr entschlossen und stellte den Angriff der Heidenheimer vor einige Probleme. Zudem konnte man durch das gewohnte schnelle Spiel nach vorne einen 4:0-Lauf aus Sicht der SG2H verzeichnen. Bis zur Mitte der ersten Halbzeit wurde jedoch klar, dass der HSB sich an diesem Samstag nicht geschlagen geben würde. Vor allem unkonzentrierte Torabschlüsse und technische Fehler im Angriff sorgten dafür, dass der HSB auf 9:7 erhöhen konnte. Bei einem 11:12-Rückstand wurden die Seiten gewechselt.

Nervosität im Angriff

Die Nervosität im Angriff konnte an diesem Tag nicht mehr abgestellt werden und so war es vor allem der starke Torhüter Thomas Kopp, der die SG2H an diesem Tag im Spiel gehalten hat.

Auch bei der drei Tore Führung sechs Minuten vor Ende war dieses Spiel noch nicht entschieden. Schlechte Wurfentscheidungen im Angriff und ein inkonsequentes Abwehrverhalten in den letzten Minuten führten dazu, dass der HSB eine Minute vor dem Spielende auf 22:22 ausgleichen konnte. Im Gegenzug gelang der SG2H kein Treffer und so wechselte 30 Sekunden vor dem Spielende erneut der Ballbesitz.

Auf Seiten der SG2H wollte man unbedingt das Unentschieden halten und wenigstens einen Punkt mitnehmen. Sieben Sekunden vor Ende der Partie konnte Yannik Haas einen Querpass im Rückraum der Heidenheimer abfangen und verwandelte den Gegenstoß souverän zum 23:22-Sieg für die SG2H. Am Ende ein etwas glücklicher Sieg sorgt dafür, dass die SG den Anschluss zum noch ungeschlagenen Tabellenführer Jahn Göppingen halten kann.

Jetzt wartet Göppingen

Um am nächsten Sonntag den Tabellenvierten TS Göppingen besiegen zu können, muss jedoch eine deutliche Leistungssteigerung der SG erfolgen.