Hofen ehrt über 100 Sportler und Vereinsmitglieder

Hofen ist ein fruchtbarer Boden für erfolgreiche Sportler und ein reiches Vereinsleben. Der Ehrungsabend in der Kappelbergschule hat schon Tradition. Über 100 langjährige Vereinsmitglieder und bis auf Bundesebene erfolgreiche Sportler wurden nun geehrt. Bei der Gelegenheit warnte der Ehrenvorsitzende des Stadtverbands für Sport und Kultur: Das Ehrenamt ist alles andere als ein Selbstläufer. Immer mehr Bürger seien beruflich stark eingespannt, dazu kämen Ganztagsschulen und sich ändernde Freizeitverhalten, sagte Dieter Mäule.

Es sei dieses lebendige Vereinsleben, so Ortsvorsteher Patriz Ilg, welches diesen Stadtbezirk so interessant und lebenswert mache. Die Politik sei gefordert, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Er erinnerte an den städtischen Zuschuss fürs TG-Vereinsheim. Viele Vereine seien aber finanziell „am Ende der Fahnenstange angekommen“.

Ehrenamt, so Mäule, sei unbezahlbar, werde aber aus verschiedenen Gründen immer schwieriger. Die Vereine sähen sich mit immer mehr und neuen Aufgaben konfrontiert und würden zudem immer stärker durch Bürokratie belastet. Deshalb müsse man „laut geben, wenn es zu viel wird.“ Die Ehrung hatte der Harmonika-Club musikalisch mitgestaltet.

Die erfolgreichen Sportler:

Rad- und Kraftfahrverein Hofen: Judith Wolf, Magnus Öhlert, David Egl, Silas Öhlert, Noah Janas, Nils Schiele, Tobias Oppat, Florian Bäuerle. Langjährige aktive Ehrenamtliche beim RKV Hofen: Frank Häusler, Sabine Langer, Carsten Kreß, Heike Mewitz, Heinz Fritz, Alois Glas, Josef Schiele.

50 Jahre Mitgliedschaft: Margot Bux, Klaus Mewitz, Anton Siedler, Roland Ströbel. 60 Jahre: Manfred Bucher.

Turngemeinde Hofen: Einzelerfolge: Samuel Oppold, Alfons Mayle.

Mannschaftserfolge: Dorian Trögele, Fabian Wanner, Florian Weiß, Yannik Haas, Jonas Müller, Kilian Hügler, Korbinian Böhm, Michael Aigner, Niklas Steinhauser, Martin Graule, Philipp Weiß, Alexander Fritz, Felix Jörg, Marius Haas, Hannes Müller, Jakob Apprich, Johannes Köpp, Jonas Freytag, Jonas Rathgeb, Lars Löffelad, Lukas Fürst, Marcel Bosch, Marius Abele, Nico Krauß, Robin Scheuermann, Stefan Scholz, Tom Joas, Theo Sauter, Jonas Fürst, David Haas, Simon Harsch, Jonas Rathgeb, Jakob Apprich, Hannes Müller, Florian Abele, Konstantin Haberkorn, Luis Fürst, Niklas Müller, Moritz Harsch, Jan Fürst, David Sorg, Dominik Gebel, Clemens Raab, Moritz Schinko, Henri Sutter, Leon Göhringer, Paul Offenhäuser, Barbara Fürst, Lorena Göhringer, Nina Grimm, Mette Hansen, Clara Jörg, Elisa Kaiser, Lara Kurz, Jule Schuppich, Carla Töner, Lotte Böhm, Nina Grimm, Elisa Weiß, Lena Gschwind, Sophia Abele, Stefanie Dao, Chiara Farinelli, Nele Balle, Harald Bihr, Thomas Blum, Hermann Böhm, Hans-Jörg Bullinger, Andreas Deibert, Durgun Talal, Klaus Funk, Reiner Hefele, Hubert Heiko, Joachim Joas, Alexander Jörg, Alexander Maul, Benny Reiber, Rene Steinacker, Thomas Sutter, Armin Wolfsteiner, Alexander Zeller, Marc Steinacker, Jochen Fürst, Alexander Deibert, Patrick Hertrich.

50 Jahre TG-Mitgliedschaft: Margarethe Abele-di Valentin, Ursula Feifel, Josef Feil, Karl Feil, Hubert Hirzel, Richard Mewitz. 60 Jahre: Konrad Hügler, Wolfgang Wiesner. 70 Jahre: Otto Opferkuch, Richard Vogelmann. 75 Jahre: Franz Henne, Josef Hügler. Langjährige ehrenamtliche Tätigkeit: Ulrike Albat, Sabine Schmid, Katja Wagner-Kölz, Ilona Schildenberger, Peter Harsch.

Harmonika-Club Hofen: 50 Jahre Mitgliedschaft: Veronika Groß, Dieter Mäule (Ehrenmitglied). 60 Jahre: Karl-Heinz Stäbler (Ehrenspieler), Leo Beck, Willy Joas. Langjährige ehrenamtliche Tätigkeit: Melanie Hauser, Brigitte Joas, Regine Stock.

Katholische Kirchengemeinde Sankt Georg: 30 Jahre liturgische Dienste Klara Cervinka. VdK-Ortsverein, langjähriges Ehrenamt Frieda Weis. Reitergruppe Hofen: 50 Jahre Mitgliedschaft: Georg Zeller, Gründungsvorstand, 26 Jahre Vorstand, Eugen Fürst, Alfons Zeller, Eugen Schwartz, Georg Stock, Rosel Feeser, Franz Müller. Ski-Club Braunenberg: 40 Jahre Mitgliedschaft Franz Steinbacher, Otto Bullinger, langjährige ehrenamtliche Tätigkeit Willi Jörg. Erster Platz bei den Württembergischen Meisterschaften im KK 3x20 50 m Senioren II Paul Sorg.