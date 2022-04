Höchste Ehre für ein SPD-Urgestein

Der langjährige Aalener Stadtrat und Kreisrat Albrecht Schmid ist für über 40 Jahre politische Arbeit in kommunalen Parlamenten und für seine Verdienste als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Aalen und des SPD-Stadtverbands Aalen mit der Willy-Brandt-Medaille geehrt worden. Die höchste Auszeichnung der SPD wurde ihm vom Vorsitzenden des SPD-Stadtverbands Aalen, Christian Sperle, und dem Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Aalen, Timo Lorenz, im Beisein von Petra Pachner, der stellvertretenden Vorsitzenden des SPD-Kreisverbands Ostalb, und Kreisrat und Oberbürgermeister a. D. Thilo Rentschler überreicht.

Seit mehreren Jahrzehnten bilde Albrecht Schmid das Fundament der Aalener Sozialdemokratie, hieß es bei der Ehrung. Er habe die Vorstände des Ortsvereins und des Stadtverbands genauso geführt wie die Gemeinderatsfraktion. Zuletzt habe er Verantwortung übernommen, als sich die Genossinnen und Genossen in einer herausfordernden Zeit befunden hätten. Er habe die Segel in ruhigeres Gewässer gesetzt und zugleich für eine reibungslose Übergabe des Steuers gesorgt. Die Grundwerte der SPD – Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität – seien in all den Jahrzehnten seine Begleiter im Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit gewesen.

Albrecht Schmid, so hieß es weiter, sei stets bereit gewesen,Verantwortung zu übernehmen: Für die SPD genauso wie für die Stadt Aalen und ihre Bürgerinnen und Bürger. Dabei habe es keine Rolle gespielt, in welcher Funktion er diues getan habe und wie herausfordernd die Aufgaben gewesen seien. Er habe Durchsetzungsfähigkeit, Kompetenz und Zuverlässigkeit mit der Fähigkeit kombiniert, Kompromisse einzugehen und politische Differenzen auch nur als solche zu betrachten und mit Toleranz zu begegnen.

Dass mit Albrecht Schmid nun ein Urgestein von Bord der aktiven Kommunalpolitik gegangen sei, habe nicht zuletzt auch die lange Liste derer gezeigt, die ihn im Rahmen seines kommunalpolitischen Abschieds besucht hätten. Neben der Bundestagsabgeordneten Leni Breymaier, Oberbürgermeister Frederick Brütting, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, Hermann Schludi, und dem SPD-Regionalgeschäftsführer Stefan Oetzel würdigten ihn auch der langjährige Aalener Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle und der ehemalige Vizepräsident des Landtags, Alfred Geisel.