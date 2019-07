Hocketse mit feurigem Mambo und Premiere

Eine lauschige Hocketse mit Hitzkuchen und heißem Latin, aber auch mit traditionellem Marsch und mit gleich drei Orchestern ist wieder das Sommerkonzert der SHW-Bergkapelle hinter dem Bürgerhaus gewesen. Gekommen war an einem schönen, lauen Sommerabend wieder zahlreiche Gäste.

Den Anfang machten die Steiger-Minis, im Oktober 2017 als ein weiteres Ausbildungsorchester für junge Instrumentalschüler ab etwa acht Jahren gegründet. Für sie war es der dritte Auftritt beim Sommerkonzert, unter der Leitung von Beate Kühnhöfer spielten sie unter anderem den „Funhouse Rock“ und ganz passend zum Wetter den „Sunny Samba“.

Dann übernahm das Jugendorchester mit einer bunten Mischung aus Rock und Pop, etwa mit Leonhard Cohens „Halleluja“ oder „Shut up and dance“.

Volkstümliche Überraschungen

Das aktive Orchester unter der Leitung von Günter Martin Korst hatte nach einem traditionellen Einstig mächtig Temperament mitgebracht – „Spanisches Feuer“, einen Mambo, Swing und Jazz, wie immer höchst souverän, hoch professionell und mit erlesener Spielfreude. Die Gäste erlebten mit dem Marsch „Alpenwelt“ in der Art der neuen böhmischen Blasmusik sogar eine Premiere bei der SHW-Bergkapelle. So wie sie den Abend begonnen hatte, endete der „Kehraus“ – traditionell und volkstümlich. Vorsitzender Eugen Krämer hatte zuvor in seiner Begrüßung darauf hingewiesen, wie wichtig die Ausbildung und Schulung der Jugend im Traditionsorchester sei, mit der man sie an die Begeisterung für Musik heranführe. Und die Kooperationen mit den Wasseralfinger Schulen seien „eine tolle Sache“.