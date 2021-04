Hochwertige Werkzeuge im Wert von rund 1800 Euro haben Unbekannte am Dienstag zwischen 10.20 Uhr und 12.20 Uhr aus einer Werkstatt der Hochschule Aalen in der Beethovenstraße entwendet. Zum Abtransport müssen die Täter ein Fahrzeug genutzt haben, da die Werkzeuge wohl ein beträchtliches Gewicht haben. In genannten Zeitraum war der Zugang zur Werkstatt ohne weiteres möglich, da wegen durchzuführender Arbeiten das Tor offenstand.