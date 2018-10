Hochverdienter Punkt für HG-Damen

In einem überaus spannenden Spiel holten sich die Damen der HG Aalen/Wasseralfingen in der Handball-Bezirksligapartie gegen den Favoriten SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch zum Saisonauftakt beim 29:29-Unentschieden einen hochverdienten Punkt. Dabei waren die Voraussetzungen für die Trainer Gerhard Bleier und Nicole Herderich nicht optimal, mit Carla Bärreiter und Mara Kausch und auch Torhüterin Ronja Zeller musste das Duo aus verschiedenen Gründen auf ein Trio verzichten.

Die Frauen steckten die Ausfälle aber glänzend weg, legten los wie die Feuerwehr und vor allem Jana Zirpins drückte der Anfangsphase mit vier Treffern ihren Stempel auf, so dass die Gäste bereits nach gut elf Minuten beim Stand von 6:3 erstmals in die Auszeit gingen. Es dauerte eine Weile bis der Favorit in die Partie fand und sich einschleichende Fehler der HG begünstigten, dass die Gäste beim 9:9 erstmals ausglichen, was nun die HG zu einer Auszeit veranlasste.

Dynamische Aktionen

Die folgenden Führungstreffer konnte Spielführerin Laura Kuhar mit dynamischen Aktionen ausgleichen und praktisch mit dem Pausenpfiff setzte Katja Ahrend einen fulminanten Wurf in den Winkel zum 15:15-Pausenstand. Nach dem 22:20 musste man den nächsten Rückschlag wegstecken. Laura Kuhar musste mit der dritten Zeitstrafe vom Platz und es waren noch 17 Minuten zu spielen.

Die junge HG ließ sich aber nicht beeindrucken, kam durch Tina Rieger, Jana Zirpins und Katja Ahrend zu einem 28:25-Vorsprung, da waren noch gut sechs Minuten auf der Uhr, was die Gäste wieder in die Auszeit zwang. Darauf folgte eine spannende Schlussphase in der die SG zunächst auf 28:27 verkürzte, die HG aber noch einen Treffer nachlegen konnte. Die erfahrenen Gäste gaben aber nicht auf und kamen drei Minuten vor dem Ende zum 29:29. Trainer Bleier lobte vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit und den Teamgeist und hofft diesen Spirit mit in die nächsten Spiele nehmen zu können.