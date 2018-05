Die erste Runde des Jugendmannschaftspokals fand vor Kurzem im Golfclub Teck statt. Nicht weniger als 17 Kinder und Jugendliche vertraten bei bestem Wetter die Farben des GC Hochstatt.

Im 9-Loch Gruppenspiel siegten die Hochstatter mit 112 Nettopunkten, vor dem GC Ulm mit 108 und dem GC Göppingen mit 105 Punkten. Bedenkt man, dass im letzten Jahr numerisch keine komplette Mannschaft gestellt werden konnte (die besten sechs Ergebnisse kommen in die Wertung), so ist dieser erste Teilsieg umso höher zu bewerten. Karla-Tabea Abele konnte sogar als Netto-Siegerin mit 24 Punkten und Paul Gnauert mit 21 Punkten (auch Gewinner des 'Nearest-to-the-pin') zum Mannschaftsergebnis beitragen. Franziska Reiher, Nina Schweizer, Anna Schweizer, Nikolas Teuscher, Pascal Völker und Sonja Müller vervollständigten die Mannschaft.

Beim 18-Loch Wettbewerb kam das Hochstatter Team netto wie brutto auf den zweiten Platz. In der Nettowertung erspielten Christopher Zirn, Christian Pilgermayer, Luis Joos, Simon Stets, Maximilian Stade und Simon Müller in Summe 208 Punkte. Ben Gerlach, Melissa Völker und Olivia Gantner verstärkten in Teck die Hochstatter. Der austragende GC Teck erspielte 231 Nettopunkte, der GC Ulm deren 201. In der Bruttowertung erzielte der GC Ulm mit 130 Punkten den ersten Platz, gefolgt von den Hochstättern mit 113 Punkten und dem heimischen GC Teck mit 111 Punkten. Am Samstag, 16. Juni, findet die nächste Runde des Pokals in Hochstatt statt.