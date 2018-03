Hochspannung im Tabellenkeller

Schlag auf Schlag geht es derzeit in der Fußball-Kreisliga A: Die regulären Spieltage der angebrochenen Rückrunde werden sich in den kommenden Wochen mit zahlreichen Nachholspielen abwechseln.

Kreisliga A I: Mit dem 6:2-Erfolg über Mutlangen ist Hofherrnweiler II (1./36 Punkte) ein perfekter Start in 2018 geglückt. Nun gilt es für den Klassenprimus gegen den Bargau II (8./22) nachzulegen, um Heuchlingen (2./35) auf Distanz zu halten. Deutlich prekärer gestaltet sich die Ausgangslage hingegnen für Essingen II (13./13), das in der Vorwoche beim 1:3 gegen Bettringen die siebte Niederlage in Folge kassierte. In Böbingen (7./23) steht der abstiegsbedrohte Neuling daher unter Zugzwang.

Kreisliga A II: Mittlerweile zehn ungeschlagene Ligaspiele in Folge, bereits elf Saisonsiege und ein Polster von sieben Punkten zur Konkurrenz: Die SGM Union Wasseralfingen (1./36) befindet sich auf dem besten Wege in Richtung Meisterschaft. In Nordhausen-Zipplingen (11./15) wartet am Sonntag ein weiterer Stolperstein auf die Union. Als aussichtsreichster Verfolger steht derzeit der SV Kerkingen (2./29) in den Startlöchern, der gegen Schwabsberg-Buch (7./21) gefordert ist. Ein Verfolgerduell steht zeitgleich zwischen dem TSV Adelmannsfelden (3./24) und dem SV Wört (5./23) auf dem Programm. Der SVW musste in der Vorwoche seine erst zweite Niederlage hinnehmen, auch für den TSV setzte es mit der 1:2-Niederlage bei den abstiegsbedrohten Pfahlheimern einen Dämpfer im Aufstiegsrennen. Eine bemerkenswert starke Saison bestreitet Tannhausen (4./24), bestätigt wurde der Aufwärtstrend nicht zuletzt durch den 4:1-Erfolg in Wört. Gegen Rosenberg (12./14) will der VfB nun seine gute Heimbilanz weiter ausbauen. Gleiches gilt für Dorfmerkingen II (6./22), das Pfahlheim (14./13) zu Gast hat.

Der SVP konnte sich in der Vorwoche erstmals seit dem dritten Spieltag wieder von einem direkten Abstiegsplatz entfernen. Der Abstiegskampf ist spannend geworden, gerade einmal vier Zähler trennen den achtplatzierten Stödtlen (8./16) vom Schlusslicht Ellenberg (16./12). Der neue VfB-Trainer Armin Knecht muss seine Mission Klassenerhalt also von ganz unten starten. Die Ellenberger werden im Kellerduell mit dem Vorletzten FC Röhlingen (15./12) sicherlich alles daran setzen, die Rote Laterne schnellstmöglich weiterzureichen. Doch Röhlingen präsentierte sich zuletzt in einer starken Verfassung. Der Vorjahreszweite Hüttlingen (13./13) wartet seit Mitte Oktober auf seinen vierten Saisonsieg, könnte sich aber durch einen erfolgreichen Heimauftritt gegen Kontrahent TV Bopfingen (9./16) vorerst von den Abstiegsrängen entfernen. In der Begegnung zwischen Stödtlen und Westhausen (10./15) geht es ebenso für beide Teams darum, sich ein Polster zur Gefahrenzone zu schaffen.

Kreisliga A III: Königsbronn/Oberkochen (3./37) hat drei weitere Zähler für das Aufstiegsrennen fest eingeplant. Denn mit dem Schlusslicht Herbrechtingen (17./0) reist ein bislang überforderte Gegner an, der in 17 Partien bereits 94 Gegentreffer einstecken musste. Angesichts des 6:1-Hinspielerfolges stehen die Chancen nicht schlecht, dass die SGM nun sogar die 100er-Marke knacken kann. Unter Zugzwang nach zuletzt drei sieglosen Spielen steht der FC Härtsfeld (15./13) im Kampf um den Klassenerhalt, gegen Spitzenteam TV Steinheim (5./34) sind die Hausherren klarer Außenseiter.