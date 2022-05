Hochschulpreis 2021 verliehen

Bereits zum 23. Mal hat die Sparkassenstiftung Ostalb den Hochschulpreis verliehen. Insgesamt 22 Arbeiten waren von den drei regionalen Hochschulen – Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd und Hochschule Aalen – vorgeschlagen worden.

Neben einer Urkunde und dem Preisgeld in Höhe von je 1500 Euro erhielten die Preisträger den sogenannten Ostalb-Oscar, die speziell für die Sparkassenstiftung geschaffene Skulptur des Schwäbisch Gmünder Bildhauers Eckhart Dietz, aus den Händen von Landrat Joachim Bläse und Sparkassenchef Markus Frei. Zusätzlich wurden in diesem Jahr auch zwei Sonderpreise in Höhe von jeweils 750 Euro verliehen.

In seiner Eröffnungsrede lobte Bläse die Qualität aller Arbeiten, die der Region der Talente und Patente alle Ehre machten, und er freute sich über die Themenvielfalt, die auch die 23. Auflage des Hochschulpreises auszeichne: „Da Bildung eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Bestehen Deutschlands im internationalen Wettbewerb darstellt, ist eines der Ziele des Hochschulpreises, den hohen Bildungsstandard in der Region zu fördern und qualifizierte Fachkräfte für die Region zu gewinnen“, sagte der Landrat.

Von der Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd erhielt den Hochschulpreis die Masterarbeit „Probleme bei der Mathematisierung in den Naturwissenschaften“ von Kevin Kärcher. Kärcher analysiert in einer Art Grundlagenarbeit die Schwierigkeiten von Lernenden, wenn es gilt, naturwissenschaftliche Fragestellungen (Chemie, Physik) unter Anwendung mathematischer Prozeduren zu lösen. Kärcher verfolgt jetzt das Thema im Rahmen einer Dissertation weiter.

Einen Sonderpreis erhielt von der Pädagogische Hochschule die Bachelorarbeit „Lucchesi, Bühler und L’ora della veritá – Italienisch-deutsche Verwirrungen um ein anonymes Miserere um 1800“ von Lena Gronbach. Die Musikstudentin klärt durch ihre Arbeit die Urheberschaft einer kunstvollen Vertonung des 50. Psalms für Solisten, Chor und Orchester auf. Sie weist die Urheberschaft dem aus dem Ostalbkreis stammenden Haydn-Mozart-Beethoven-Zeitgenossen Franz Bühler aus Unterschneidheim zu und nimmt sie dem in Bonn tätigen italienischen Hofkapellmeister und mutmaßlichem Lehrer Beethovens, Andrea Lucchese, weg. Damit sei diese Arbeit kulturhistorisch identitätsstiftend für die Region, hieß es in der Laudatio.

Von der Hochschule Aalen erhielt den Hochschulpreis die Bachelorarbeit „Grobkonzept des Charakterisierungsmodells für einen turbulenzinduzierten Strategieprozess“ von Tim Warzawa. Seine Arbeit wurde in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie in Aachen verfasst und schließt eine Lücke in der Wissenschaft. Denn in der Managementlehre fehlt modellseitig bislang die Möglichkeit, einzuschätzen, wann Turbulenzimpulse wie Disruption und technologische Diskontinuität das Geschäftsmodell gefährden und Gegenmaßnahmen erfordern.

Einen Sonderpreis gab es an der Hochschule Aalen für die Bachelorarbeit „Validierung von WC-Fe-W Hartmetallen durch ein Highthroughput-Screening für die additive Fertigung“ von Emanuel Wengenmayr, der sich in seiner Grundlagenarbeit der Frage widmet, wie das Element Kobalt (Co) in der additiven Fertigung ersetzt werden kann. Mit der entwickelten Screening-Methode wird eine effektive und effiziente Suche nach Alternativen realisiert. Unternehmen wie Mapal und Trumpf profitierten von den Forschungsergebnissen und sicherten sich damit Wettbewerbsvorteile, hieß es.

Von der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd erhielt den Hochschulpreis die Bachelorarbeit „ESID – Epidemiologisches Simulationstool für den Infektionsschutz in Deutschland“ von Julien Stoll und Valerie Grappendorf, die ein vom Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) entwickeltes mathematisches Simulationsmodell der Pandemiebekämpfung in ein intuitiv zu erfassendes Online-Tool transformiert haben. Damit würden sie Laien, Entscheidungsträgern und deren Beratern die Möglichkeit erschließen, die Wirkung von Eindämmungsmaßnahmen sowie Szenarien in der Pandemiebekämpfung zu vergleichen und zu verstehen, sagte der Laudator.

Abschließend würdigte der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ostalb, Markus Frei, die guten und intensiven Partnerschaften mit den Hochschulen in der Region. Und er betonte den hohen Stellenwert der Hochschulen mit ihren rund 10 000 Studierenden für den Ostalbkreis als Lebens- und Wirtschaftsraum. Die stimmungsvolle musikalische Umrahmung übernahm in diesem Jahr die 16-jährige Sängerin und „Jugend musiziert“-Preisträgerin Ann-Sophie Bengelmann aus Unterschneidheim, begleitet von Hubert Haf am E-Piano.