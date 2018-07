Hochschule und Parkschule vereinbaren Bildungspartnerschaft

Ende Juli wird die erste Bildungspartnerschaft zwischen der Hochschule Aalen und einer weiterführenden Schule, der Parkschule Essingen, geschlossen. Partnerschaften wie diese sollen die naturwissenschaftliche und ökonomische Bildung fördern.

In einer Bildungspartnerschaft stellt die Hochschule ihre Studiengänge vor, fördert einzelne Schüler oder kleine Gruppen bei Projekten, bietet Praktikumsplätze an und hält Fachvorträge. Die Hochschule „möchte durch solche Partnerschaften zur Studien- und Berufsorientierung beitragen“, sagt Miriam Bischoff von der Zentralen Studienberatung. „Nicht jede Schülerin und jeder Schüler kann sich vorstellen, wie es an einer Hochschule aussieht und wie dort gearbeitet wird“, sagt Michael Bischoff, an der Parkschule verantwortlich für den Fachbereich Naturwissenschaft und Technik. Darum werden die Angebote nun ins Curriculum der Gemeinschaftsschule übernommen. Schulleiter Heinrich Michelbach ist vor allem wichtig, dass die Partnerschaft allen Schülern zugutekommt: „Lernenden auf unserem gymnasialen Niveau können wir ab jetzt auch die Anschlussmöglichkeiten nach ihrem Abitur vermitteln. Im grundlegenden Niveau wecken wir die Begeisterung für Technik und Wirtschaft.“