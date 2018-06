Hochschule lädt ein zur Crypto-Party

Der Studiengang Informatik der Hochschule Aalen veranstaltet am Donnerstag, 7. Mai, von 19 bis 21.15 Uhr in der Volkshochschule Aalen im Paul-Ulmschneider-Saal des Torhauses eine Crypto-Party. Erklärt werden grundlegende kryptografische Verfahren wie zum Beispiel die Verschlüsselung von E-Mails. Zudem informieren Professoren und Studierende über die Erstellung und Verwaltung von Passwörtern. Am Ende der Veranstaltung besteht die Möglichkeit zur Signierung von sogenannten PGP-Schlüsseln, mit denen jeder seinen eigenen E-Mail-Verkehr absichern kann. Zur Crypto-Party ist jeder eingeladen, der Interesse an dem Thema hat. Wer Hilfe bei der Installation und Konfiguration sicherheitsrelevanter Software benötigt, kann seinen Laptop mitbringen. Die Teilnahme an der Party ist kostenlos.