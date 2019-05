Hochschule bekommt neue Kanzlerin

Hochschulrat und Senat der Hochschule Aalen haben eine wichtige Entscheidung getroffen: Ulrike Messerschmidt wurde am Dienstagabend mit klarer Mehrheit im ersten Wahldurchgang als künftige Kanzlerin der Hochschule gewählt. Die 47-Jährige tritt die Nachfolge von Claudia Uhrmann an.

Messerschmidt verfügt über eine langjährige Berufserfahrung in verschiedenen leitenden Positionen. Seit fünf Jahren ist sie Kanzlerin der Hochschule für Technik Stuttgart. Der genaue Zeitpunkt des Wechsels nach Aalen wird auf Hochschulleitungsebene festgelegt; Rektor Gerhard Schneider zeigt sich aber zuversichtlich, dass der Amtsantritt voraussichtlich zum Herbst erfolgen könne.

Nach ihrem Studium war Messerschmidt zunächst für sechs Jahre in der Verwaltung der Hochschule Offenburg tätig und wechselte anschließend an den Rechnungshof als Prüferin für den Geschäftsbereich Wissenschaftsressort. Danach arbeitete die Verwaltungswirtin acht Jahre lang im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. 2010 wechselte sie als Kaufmännische Direktorin zum Linden-Museum Stuttgart, 2014 dann an die Hochschule für Technik Stuttgart.

Ihre Erfahrungen und Kompetenzen will Ulrike Messerschmidt nun in ihre Aufgabe als Kanzlerin der Hochschule Aalen einbringen. In dieser Funktion ist sie Mitglied des Rektorats der Hochschule Aalen und zuständig für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung sowie Beauftragte für den Haushalt und Leiterin der Verwaltung.