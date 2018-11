Hochschule befürchtet Imageverlust: Demonstration wird verlegt

Aalen - Die geplante Demonstration gegen die Parkgebühren im Parkhaus im Burren schlägt hohe Wellen. Ursprünglich wollte die Fachschaft Elektronik/Informatik an der Aalener Hochschule diese am 21. November initiieren (wir berichteten am Mittwoch). Auf Wunsch der Hochschule und der Verfassten Studierendenschaft wird die Demonstration jetzt auf 28. November verlegt, teilte Dennis Henle, Vorsitzender der Fachschaft, am Donnerstag den „Aalener Nachrichten“ mit.

Mit der Demonstration will der hochschulunabhängige Verein auf die Ungerechtigkeit der Parkgebühren im Parkhaus am Burren hinweisen und verhindern, dass auf längere Sicht auch die Parkplätze im Freien, die im Eigentum des Landes sind, an der Hochschule kostenpflichtig werden.

Um mit ihrer Forderung möglichst viele Menschen, vor allem auch Studenten zu erreichen, sei der 21. November ein idealer Tag für die Demonstration gewesen, sagt Henle. Denn an diesem findet an der Aalener Hochschule der landesweite Studientag statt. Viele junge Menschen, die mit einem Studium in der Kreisstadt liebäugeln, kommen an diesem Tag hierher, um sich über das Angebot an der Hochschule zu informieren. „Insofern hätten wir mit der Demonstration eine große Aufmerksamkeit erzielt“, sagt Henle.

Eine solche Protestveranstaltung am landesweiten Studientag könnte allerdings dem Image der Bildungseinrichtung schaden, befürchten Hochschule und die Verfasste Studierendenschaft. „Deshalb sind wir am Mittwochabend gebeten worden, die Demonstration eine Woche nach hinten zu schieben“, sagt Henle. „Darauf haben wir uns auch eingelassen, weil es uns fernliegt, dem Ansehen der Hochschule zu schaden.“

