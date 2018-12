Hochschule Aalen vergibt zum zweiten Mal den Gründer-Oscar

Zum zweiten Mal hatte die Gründungsinitiative „Staart-Up!de“ an der Hochschule Aalen zum hochschulweiten Gründerwettbewerb aufgerufen. Zwischen Oktober und November wurden 72 kreative und innovative Ideen von interdisziplinären Teams eingereicht. 40 von ihnen wurden von einer sechsköpfigen Jury ausgewählt. Aus diesen 40 Ideen konnten dann alle Hochschulangehörige ihre Favoriten in den vier Kategorien auswählen. Nun war es soweit und die Spannung groß: In der Hochschulaula präsentierten die zwölf Finalisten-Teams ihre Geschäftskonzepte vor der Experten-Jury, die dann die Gewinner bestimmte.

Zwei Minuten Zeit für die Idee

Ganz genau zwei Minuten auf der digitalen Stoppuhr hatten die Teams Zeit, ihre Idee oder ihr Konzept vorzustellen: Etwa, wie man an der Hochschule etwas gegen die Plastikflaschenflut machen kann oder wie Retouren nach Online-Bestellungen ohne lange Wartezeiten auf der Postfiliale zurücksenden kann: Per Smartphone-App und Fahrradkurier und unter dem Motto „smart und grün“. Zwischen 15. Oktober und 7. November konnten Studierende, Professoren, Dozenten und Hochschulmitarbeiter ihre Idee auf einem Poster skizzieren und für den Wettbewerb einreichen. Bei den Geschäftsideen konnte es sich sowohl um kommerzielle Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht als auch um gemeinnützige Unternehmen mit der Befriedigung eines öffentlichen Bedürfnisses handeln. Alle im Geschäftskonzept enthaltenen und in einer Vorlage dargestellten Annahmen, wie beispielsweise Marktgröße, Preise, Kosten, Lieferanten und Kunden, sollten möglichst plausibel und realitätsnah sein.

Nach der Vorstellungsrunde verkündete und zeichnete dann Hochschulrektor Gerhard Schneider die Sieger aus.

Die Gewinner der Kategorie Freigeist: Nicolai Kroner mit der Idee „Second Life BMW 3series“. Gewinner Kategorie Lokalmatador: Andreas Ly mit der Idee „Digitale und vernetzte Pflege für Menschen“. Gewinner Gründer Oscar: Oscar Daniel Heinz mit der Idee „Hochschule Aalen App“. Gewinner Renditekönig: Christoph Wolf, Florian Maier, Patrick Schuster, Daniel Zöllner, Christian Kling mit der Idee „SmaFi One“.