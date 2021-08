Hochschule Aalen und Mädchenschule Sankt Gertrudis schließen Partnerschaft

Mädchen schon früh für Naturwissenschaften und Forschung begeistern und die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten in Mathematik, Naturwissenschaft und Technik vorstellen: Mit diesem Ziel haben Professor Harald Riegel, Prorektor der Hochschule Aalen, Erika Lahnsteiner, Leiterin des Explorhino-Schülerlabors, und Bianca Lopinsky, Schulleiterin von Sankt Gertrudis Ellwangen, eine Bildungspartnerschaft geschlossen.

Fester Bestandteil des jährlichen Lehrprogramms der Schule sollen Besuche im Explorhino Science Center, die Teilnahme an Workshops und Camps an der Hochschule und das Nutzen der Hochschul-Labore werden. Hinzu kommen Projekte mit dem Schülerforschungszentrum und der offenen Werkstatt. „An diesen Orten bieten wir vielseitige Möglichkeiten, technische Hilfsmittel und fachliche Betreuung, um eigene Projekte zu entwickeln und umzusetzen,“ erklärte Erika Lahnsteiner, die Leiterin des Explorhino-Schülerlabors an der Hochschule Aalen. „Dazu sind wir seit Kurzem Netzwerkpartner von ‚Make Your School‘, einem bundesweiten Schulprojekt für die Vermittlung digitaler Kompetenzen an Schulen.“

„Wir freuen uns über die enge Zusammenarbeit“, sagte Schulleiterin Bianca Lopinsky. „Uns ist es ein besonderes Anliegen, unsere Schülerinnen zu ermutigen und sich zuzutrauen, ihre Zukunft in MINT-Berufen zu sehen. Ganz besonders in solchen, in denen Frauen aktuell noch unterrepräsentiert sind.“ Mit der Hochschule Aalen als Bildungspartnerin an der Seite könne Sankt Gertrudis grundlegende Möglichkeiten dafür bieten. „Dies ist natürlich nur mit der Hilfe unserer engagierten Kolleginnen und Kollegen in den Klassen möglich“, so Lopinsky.