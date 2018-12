Hochschule Aalen steht jetzt unter Denkmalschutz

Sie ist ein Denkmal: Die Aalener Hochschule. Jetzt sind die im Dezember 1968 fertiggestellten Gebäude der damaligen Ingenieurschule Aalen vom Landesamt für Denkmalpflege unter Schutz gestellt worden.

„Die ehemalige Ingenieurschule in Aalen ist der Höhepunkt und zugleich Endpunkt der Beschäftigung von Günter Behnisch mit der Fertigteilbauweise.“ Sie sei daher von exemplarischem Charakter für sein Werk und zugleich für die Geschichte des Hochschulbaus ein Dokument der standardisierten Fertigungssysteme mit ästhetischem Anspruch in den Zeiten des Ausbaus des Bildungssystems im Baden-Württemberg, schreibt das Amt in einer Pressemitteilung.

Die Hochschule besteht aus einem Hauptgebäude, in dem alle Funktionsbereiche von Lehre, Forschung und Verwaltung zusammengefasst sind, und einer davon abgesetzten Mensa. „Die breitgelagerten Bauten sind über organisch gestaltete Grünflächen mit geschwungenen Wegen und Baumgruppen in die bewegte Topografie eingebettet.“ So der Text im Bescheid des Landesdenkmalamtes. „Kurz gesprochen“ sei die Hochschule ein Kind des „Produktionsgerechten Bauens“ und Ergebnis des Versuchs Behnischs, der gespannten Situation in der Bauwirtschaft entsprechen zu können.

Die industrielle Produktion als wesentlicher Motor der neuen Baumethode und als ein Mittel zur Rationalisierung von Zeit und Kosten im Bauwesen war Gegenstand von Behnischs architektonischen Betrachtungen. Bei der Hochschule mit zugehöriger Mensa handele es sich folgerichtig aufgrund von wissenschaftlichen und künstlerischen Gründen um ein Kulturdenkmal. Damit seien „Gebäude, Umgebung und bedeutendes Zubehör, etwa Kunstobjekte, unter Schutz gestellt“, wie Claus Schüßler vom Amt Vermögen und Bau mit Sitz in Schwäbisch Gmünd mitteilt. An der Erhaltung der Hochschule in Aalen bestehe „wegen ihres dokumentarischen und exemplarischen Wertes ein öffentliches Interesse“.

Das Amt in Schwäbisch Gmünd habe auch schon bisher „die hohe architektonische Qualität der Gesamtanlage erkannt“ und sei daher „zusammen mit der Hochschule Aalen, im Rahmen von notwendigen Veränderungen und Anpassungen an den Studienbetrieb, möglichst behutsam mit der Substanz“ umgegangen.