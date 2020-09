Hochschule Aalen startet ins zweite „Corona-Semester“

Den Studierenden ein (fast) normales Studium ermöglichen, das ist das Ziel der Hochschule Aalen. „Es ist weiterhin eine außergewöhnliche Situation für uns alle“, sagt Rektor Gerhard Schneider. „Wir sind eine Präsenzhochschule mit einem großen Anteil an praktischen Übungen. Das wird auch in Zukunft eine unserer Stärken bleiben. Dafür haben wir die Weichen gestellt.“

Auf Grundlage der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg hat die Hochschule Aalen ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet. So müssen sich die Studierenden zum Beispiel registrieren, wenn sie den Campus betreten, damit die Kontaktnachverfolgung im Infektionsfall schnell erfolgen kann. Zudem gibt es ein Wegeleitsystem sowie die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf den Verkehrsflächen.

„Durch die bestehenden Abstandsregelungen können wir die Räumlichkeiten an der Hochschule nur eingeschränkt mit geringerer Kapazität nutzen“, erläutert Schneider. Vorlesungen werden überwiegend digital durchgeführt. Ein Team der Hochschule unterstützt die Lehrenden bei der Weiterentwicklung der digitalen Lehrkonzepte und stellt Tools für Technik und Didaktik der Online-Lehre zur Verfügung. Um Veranstaltungen live streamen zu können, wurden zusätzliche Kamerasets angeschafft. Wer zur Risikogruppe gehört, kann die Vorlesungen auch online von zu Hause verfolgen. Labore, praktische Übungen oder Kurse und Vorlesungen, in denen die Interaktion der Teilnehmenden ein wichtiger Bestandteil ist, sollen nach Möglichkeit vor Ort stattfinden, so dass etwa 30 Prozent der Lehrveranstaltungen in Präsenz durchgeführt werden können.

Vor allem die Erst- und Zweitsemester im Bachelor und Master wurden bei den Veranstaltungen vor Ort bevorzugt berücksichtigt. Um ihnen den Studienstart zu erleichtern, hat die Hochschule Aalen Angebote wie das digitale Ersti-Camp oder eine Online-Lernpartnersuche ins Leben gerufen. Die Studiengänge bieten zusätzliche Formate wie die virtuelle „Beer Night“ an, um das Kennenlernen untereinander zu fördern. Alle zentralen Einrichtungen wie die Bibliothek oder der InfoPoint auf dem Campus sind geöffnet.

„Wir beobachten die Entwicklung der Infektionszahlen laufend und sind darauf vorbereitet, auf unterschiedliche Situationen flexibel zu reagieren und das Studienangebot entsprechend anzupassen, sodass wir dem Wintersemester 2020/21 optimistisch entgegensehen“, sagt Rektor Schneider.