Hochschule Aalen sichert die Lehre durch virtuelle Lehrformate

Wo normalerweise rund 6000 Studierende den Campus der Hochschule Aalen bevölkern, herrscht Leere. Keine Grüppchen Studierender, die lachend und schwatzend zur Cafeteria schlendern. Die Hörsäle und Seminarräume sind verlassen, die langen Gänge verwaist.

Doch der Schein trügt. Denn die Hochschule bereitet sich in Zeiten der Corona-Pandemie mit Hochdruck auf ein digitales Sommersemester vor. Trotz Notbetrieb wird vom Homeoffice aus an allen Ecken und Enden an einem Online-Campus gearbeitet. „Wir wollen sicherstellen, dass unsere Studierenden bestmöglich weiterstudieren können und unsere rund 640 Erstsemester gut an der Hochschule ankommen", sagt Rektor Professor Gerhard Schneider.

Nach aktuellem Stand beginnt die Vorlesungszeit in diesem Sommersemester am 20. April. In Anbetracht der angespannten Lage ist es wahrscheinlich, dass der Vorlesungsbetrieb zunächst einmal online durchgeführt werden muss.

„Wir bereiten uns auf einen außergewöhnlichen Lehrbetrieb vor", so Rektor Schneider. Einen Studienbetrieb innerhalb kürzester Zeit zu digitalisieren, sei extrem anspruchsvoll. „Dieser Kraftakt kann nur gelingen, weil alle unsere Lehrenden, Mitarbeitenden und insbesondere auch unsere IT-Experten großen Einsatz zeigen", sagt Schneider. Präsenzveranstaltungen und Vorlesungen werden durch digitale Formate ersetzt, damit die Studierenden die im Sommersemester 2020 vorgesehenen Studienleistungen erbringen können und zugleich die Studierbarkeit gewährleistet ist.

Zeitgleich werden derzeit Lösungen erarbeitet, wie Prüfungen am besten abgelegt werden können. „Daher gehen wir auch davon aus, dass sich das Studium durch die geänderte Situation nicht verlängern wird. Wir tun alles dafür, dass unseren Studierenden keine Nachteile entstehen und es ein im weitesten Sinne reguläres Semester wird", betont der Hochschulrektor.