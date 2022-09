Hochschule Aalen kann feiern: Promotionsrecht ist unter Dach und Fach

Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg haben Grund zum Feiern: Ihre Bemühungen der vergangenen zehn Jahre, ein eigenständiges Promotionsrecht für ihren Hochschultyp zu erhalten, haben sich ausgezahlt. Das berichtet die Hochschule Aalen in einer Pressemitteilung. Es ergeben sich für die wissenschaftlichen Mitarbeitenden an der Hochschule Aalen neue Möglichkeiten, unter Verantwortung einer Professorin oder eines Professors der eigenen Hochschule zur Promotion geführt zu werden.

An Mittwoch unterzeichneten Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und der Vorsitzende des HAW-Promotionsverbands, Professor Dr. Volker Reuter von der Technischen Hochschule Ulm, das entscheidende Dokument, nachdem der Wissenschaftsausschuss des Landtages der Verordnung zugestimmt hatte. Mit langjähriger Zuständigkeit für die Forschung im Vorstand des Dachverbandes aller HAW im Land hatte der ehemalige Rektor der Hochschule Aalen, Professor Dr. Gerhard Schneider, maßgeblichen Anteil an der jetzt erfolgten Erteilung des Promotionsrechts, so die Mitteilung.

Kernelement des neuen HAW-Promotionsverbands ist das Promotionszentrum: Hier können sich Professorinnen und Professoren unterschiedlicher Fachrichtungen bewerben, die über wissenschaftliche Veröffentlichungen und eingeworbene Finanzmittel für Forschungsprojekte nachweisen können, dass sie aktiv forschen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass nur diejenigen Professoren und Professorinnen Promovierende eigenständig betreuen dürfen, die forschungsstark sind. Die Hochschule Aalen stellt gleich 25 Gründungsmitglieder des Promotionszentrums, mehr als jede andere Hochschule in Baden-Württemberg.

„Die in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigerte Forschungsleistung an Hochschulen für angewandte Wissenschaften wird durch die Verleihung des Promotionsrechts auf besondere Weise gewürdigt“, freut sich Hochschulrektor Professor Dr. Harald Riegel. Dass von Beginn an gleich 25 Professorinnen und Professoren der Hochschule am Promotionszentrum beteiligt seien, belege einmal mehr, dass die Forschung in Aalen ein zentrales Profilelement und Aushängeschild der Hochschule ist.

Professor Dr. Volker Knoblauch, Prorektor für Forschung, stimmt dem zu: „Durch die Möglichkeit, Promovierende zukünftig eigenverantwortlich zur Promotion führen zu können, steigern wir unsere Attraktivität im Wettbewerb um den besten wissenschaftlichen Nachwuchs, aber auch um neue höchstqualifizierte Professorinnen und Professoren enorm.“

Das Promotionsrecht für den HAW-Verband wird zunächst zeitlich befristet bis zum Jahr 2029 erteilt: Über die Verängerung wird im Rahmen einer Begutachtung entschieden.