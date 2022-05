Hochschule Aalen: Jugendliche arbeiten an Ideen für nachhaltige Entwicklung

Mit den Worten „Sie sind unsere Zukunft“ hat Prorektor Marcus Liebschner vor rund 90 Schülerinnen und Schüler das erste BNE Jugendforum an der Hochschule Aalen eröffnet. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eines von insgesamt 17 Nachhaltigkeitszielen, die von den Vereinten Nationen beschlossen wurden. In Kooperation mit dem Landratsamt Ostalbkreis entwickelten die jungen Erwachsenen Ideen, wie sie mit eigenem Engagement die Welt ein Stück weit verbessern können.

Dass die Veranstaltung am diesem Mittwoch stattfand, war keineswegs ein Zufall. Der sogenannte Erdüberlastungstag am 4. Mai kennzeichnet das Datum, an dem Deutschland den Vorrat an natürlichen Rohstoffen für das laufende Jahr aufgebraucht hat. Im vergangenen Jahr fiel dieser Tag auf den 29. Juli.

Die Hochschule Aalen ist laut Landrat Joachim Bläse ein wichtiger Förderer der nachhaltigen Entwicklung im Ostalbkreis. „Klimaschutz ist eines der zentralen Themen, das junge Menschen bewegt“, sagte Bläse zu den Jugendlichen, die verschiedene Schulen im Ostalbkreis besuchen. Sie würden später mal in Betrieben oder in der Politik tätig sein und könnten so viel verändern. Für die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die laut Bläse auf einem Würfel in seinem Büro abgebildet seien, könnten sich die Schülerinnen und Schüler aber auch jetzt schon einsetzen.

Um Probleme, Möglichkeiten und Lösungsansätze bei dem Erreichen der Ziele zu finden, wurden die Jugendlichen in sechs Gruppen aufgeteilt, die dann an Workshops über unterschiedliche Themen rund um Nachhaltigkeit teilnahmen.

„Nachhaltigkeit ist, die Erde der nächsten Generation in einem lebenswerten Zustand zu übergeben. Und so wie die Menschheit gerade voranschreitet, wird das immer schwieriger werden“, sagte Professor Ulrich Holzbaur. Wie die Wirtschaft zu dieser Entwicklung beiträgt, wurde in dem Workshop „Geld oder Zukunft?“ erörtert. Simone Oesterle der Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Landratsamt und Annika Beifuss, Referentin für Nachhaltige Entwicklung der Hochschule Aalen, gaben der Gruppe zunächst die Möglichkeit, Kritik an der Industrie auszuüben. Ein junger Mann bemängelte vor allem die Ausbeutung von Arbeitskräften und umweltschädliche Entsorgungsvorgänge bestimmter Branchen.

In der Verwirklichungsphase des Workshops hatten die Schülerinnen und Schüler dann Zeit, Ideen für die Umsetzung von Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu entwickeln. Anstatt Sanktionen für Unternehmen, die sich umweltschädlich agieren, zu verhängen, gefiel es denn Jugendlichen besser, nachhaltige Akteure in der Wirtschaft zu belohnen. Vorsätze für das eigene Handeln zu finden, fiel ihnen auch sehr einfach. „In meinem Freundeskreis leihen wir uns oft gegenseitig unsere Klamotten aus, um nicht immer neue zu kaufen“, berichtete ein junger Mann.

Zum Ende der Veranstaltung wurden die Ergebnisse aus den einzelnen Workshops auf der Bühne im Foyer der Hochschule präsentiert. „Es macht mich stolz zu sehen, wie die Köpfe geraucht haben“, sagte Hermine Nowottnick vom Bildungsbüro Ostalbkreis.