Hochschule Aalen: In kürzester Zeit zum Online-Campus

Einen Studienbetrieb innerhalb kürzester Zeit vollständig zu digitalisieren, ist eine ganz besondere Herausforderung. Während die Corona-Pandemie die Hochschule Aalen zum Notbetrieb zwang, wurde mit Hochdruck an einem Online-Campus gearbeitet. Ein großes Verdienst daran haben auch Prof. Dr. Constance Richter und Prof. Dr. Holger Schmidt aus der Fakultät Optik und Mechatronik. Für ihr herausragendes Engagement wurden die beiden mit dem diesjährigen Lehrpreis der Hochschule ausgezeichnet.

„Das Online-Semester ist für alle ein Kraftakt, sei es für die Lehrenden, die Mitarbeitenden oder die Studierenden“, sagt Schmidt. Aber es sei auch eine „super spannende Zeit“. Der 40-jährige Mechatronik-Professor, der am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) promoviert hat und seit 2015 an der Hochschule Aalen lehrt, leitet gemeinsam mit einem Kollegen das E-Learning- und Didaktik-Zentrum und baut die Kompetenzen der Hochschule Aalen in der digitalen Lehre aus.

Er bietet neue Studienformate im virtuellen Raum an, bei denen digitales Lernen, Beraten, Betreuen und Austauschen im Fokus stehen. „Unsere Lernplattformen sind der digitale Dreh- und Angelpunkt der Hochschule“, so Schmidt, der selbst einen eigenen YouTube-Kanal hat, auf dem er seine Vorlesungen als modulare Lehreinheiten zur Verfügung stellt. Er möchte den Studenten eine zeitgemäße digitale Ausbildung ermöglichen und bringt bereits Schüler im Ostalbkreis beispielsweise mit dem Programmieren in Kontakt.

Präsenzveranstaltungen durch Onlineangebote zu ersetzen und das Professoren-Kollegium entsprechend zu unterstützen, darum hat sich Prof. Dr. Constance Richter im Rahmen der Hochschul-Arbeitsgruppe für Online-Lehre in den vergangenen Jahren gekümmert. Die 43-Jährige, die an der Universität Erfurt promoviert hat und die Studiengänge Technical Content Creation und User Experience lehrt, bindet Smartphone, Tablet und Co. lernwirksam in ihre Lehre ein.

Um Begriffe wie Digitalisierung oder digitale Transformation begreifbar zu machen, bietet sie jedes Semester einen sogenannten „Makeathon“ an – ein interaktives Format, bei dem unter Zeitdruck in Teams zusammen kreativ gedacht, konstruiert und programmiert wird. So entsteht innerhalb weniger Tage aus einer Idee ein Prototyp. Zudem hat Richter zu Beginn des Online-Semesters für die Erstsemester eine Vollversammlung per Live-Stream abgehalten. Generell findet sie es gut, dass durch die Corona-Pandemie die Diskussion um die digitale Lehre Fahrt aufnimmt: „Wir sind alle jetzt sozusagen in einem Live-Experiment, das uns dazu zwingt, in Rekordzeit neue Lehrmethoden zu entwickeln.“

„Die beiden haben schon vor Corona die Anwendung digitaler Lehrmethoden vorangetrieben. Damit haben sie auch die Basis dafür geschaffen, dass wir so schnell den Sprung in die virtuelle Lehre geschafft haben“, würdigt Prorektor Prof. Dr. Heinz-Peter Bürkle die neuen Lehrpreisträger. Auch Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider hob ihre großen Verdienste hervor: „Sie sind Pioniere der Digitalisierung der Lehre an unserer Hochschule.“

Was nach Corona bleibe, sei sicherlich eine langfristige Tendenz zum „blended learning“, einer Mischung aus Online- und Präsenzunterricht, sind Richter und Schmidt überzeugt – ebenso wie davon, dass jetzt alle gemeinsam herausfinden, wie die richtige Balance aus digitaler und analoger Lehre aussieht.