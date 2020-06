Hochschule Aalen gewinnt Förderwettbewerb

Was heute eine technische Neuheit ist, kann morgen schon überholt sein. Um dieser Innovationsdynamik des Weltmarktes gewachsen zu sein, brauchen Fachexperten in Unternehmen die Fähigkeit, Produkt- und Dienstleistungsinnovationen zu entwickeln. Mit seinem Weiterbildungskonzept zum „Innovation Specialist“ hat der Graduate Campus der Hochschule Aalen den Wettbewerb „Smart Qualifiziert“ gewonnen und sich 100 000 Euro Förderung gesichert.

Der Zertifikatskurs „New Business Development zum Innovation Specialist“ überzeugte die Fachjury. Ziel des prämierten Konzeptes ist die Entwicklung eines sogenannten Blended-Mobility-Weiterbildungskurses in Kooperation mit einer Partnerhochschule und einem Unternehmenspartner. Dabei verbindet eine Kombination aus E-Learning und einem Kurzprogramm an einer Partneruniversität eine Selbstlernphase mit einer praktischen Präsenzphase, in der ein zentrales Projekt im Mittelpunkt steht.

Der Kurs ist für Berufstätige aller Fachrichtungen gedacht. Die Teilnehmer erarbeiten nach einem digitalen Kick-off in internationalen Teams gemeinsam die Grundlagen und Methoden des Innovationsmanagement mit digitalen Lehr- und Lernmaterialien. Im Mittelpunkt der Weiterbildung stehen konkrete eigene Fragestellungen oder Projektfragestellungen von Unternehmen, welche in interdisziplinären Teams bearbeitet werden. Eine erste Kooperation gibt es bereits, weitere sind geplant.

Dr. Alexandra Jürgens, Geschäftsführerin des Graduate Campus Hochschule Aalen, ist stolz auf den Erfolg: „Wir sind sehr glücklich über diese Förderung. Die Hochschule Aalen ist inzwischen deutschlandweiter Leuchtturm im Bereich der akademischen Weiterbildung. Neben unseren berufsbegleitenden Studienangeboten bieten Zertifikatskurse – also Kurzprogramme wie dieses – Berufstätigen die Möglichkeit, sich kompakt akademisch weiterzubilden. Die Hauptarbeit liegt nun aber erst einmal bei unserem Digital Learning Team, das mit den Professorinnen und Professoren umfangreiche digitale Lehr- und Lernmaterialien dafür entwickeln wird.“

Das Förderprogramm „Smart Qualifiziert“ beschäftigt sich bis 2021 mit unterschiedlichen Aspekten von Qualifizierung an Hochschulen. Mit dem Programm unterstützen Stifterverband und Daimler-Fonds gemeinsam Hochschulen bei der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen, die zukünftige Anforderungen der digitalen Arbeitswelt in den Mittelpunkt der eigenen Hochschulentwicklung stellen.