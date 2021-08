Hochschule Aalen beteiligt sich an Datenaustauschprojekt für Materialforschung

Das Institut für Materialforschung an der Hochschule Aalen ist ab sofort Teil der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten Innovationsplattform „MaterialDigital“. Im Rahmen des Verbundprojekts „DigiBatMat“ wollen die Forschenden eine Sammlung von Materialdaten zur Batterieforschung aufbauen.

Die Abkürzung „DigiBatMat“ steht für „Digitale Plattform für Batteriematerialdatenwissen und deren Verknüpfung“ und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit rund 2,5 Millionen Euro gefördert. Projektpartner der Hochschule Aalen sind das Leibniz-Institut für Neue Materialien, das AWS-Institut für digitale Produkte und Prozesse in Saarbrücken, die Technische Universität Braunschweig sowie das Karlsruher Institut für Technologie.

„Unser Beitrag ist die strukturierte Erfassung und Generierung von Prozess- und Materialdaten“, erläutert Timo Bernthaler vom Leitungsteam des Aalener Instituts für Materialforschung (IMFAA). Werde etwa eine Batterie in den Laboren des IMFAA analysiert, entstünden dabei jede Menge Daten über die Materialzusammensetzung oder den Batterieaufbau.

„Die Leistungsdaten der Batteriesysteme hängen letztlich entscheidend von den Eigenschaften dieser Materialien und ihrem Zusammenspiel, wie auch von den Prozessen bei der Zellfertigung ab“, so Bernthaler. Zur Materialanalyse nutzen die Aalener Forscher:innen unterschiedliche Methoden aus den Bereichen Mikroskopie und Spektroskopie, Tomographie und elektrochemische Charakterisierung.

„Der erste Schritt ist die Festlegung einer ‚gemeinsamen Sprache‘, sodass sich die Informatiker und Werkstoffwissenschaftler im Projekt auch verstehen. Erst dann können Daten sinnvoll erfasst, ausgewertet und nachfolgend auch zugänglich gemacht werden“, erläutert Professor Volker Knoblauch von der Hochschule Aalen. „Dazu werden sämtliche Daten auf definierte Standardformate und Schnittstellen angeglichen. So können auch historische Daten zur Analyse herangezogen werden und der Datenumfang enorm erweitert werden“, führt Knoblauch weiter aus.

Letztlich sollen die im Projekt angestrebten Lösungen dazu beitragen, die Entwicklung von Batteriematerialen und Zellen in Deutschland zu beschleunigen: Möchten Batterieentwickler beispielsweise die Kapazität der Akkus erhöhen, würden sie später in der Datenbank nach dem geeigneten Material und zugehörigen Fertigungsprozessdaten suchen und können so Zusammenhänge zwischen Materialeigenschaften, Fertigungsprozessparameter und Leistungseigenschaften einer Batterie herausziehen.