Hochschule Aalen begrüßt rund 400 neue Erstsemester

Rund 400 Erstsemester sind am Dienstag in ihr Bachelor- oder Masterstudium. Sie dürfen sich auf ein Sommersemester freuen, in dem die Hochschule so viele Präsenzveranstaltungen wie möglich anbieten wird, um so den persönlichen Austausch wieder verstärkt zu ermöglichen.

Herzlich willkommen an der Hochschule Aalen hieß es für die neuen Studierenden in der gut besetzten Aula. „Kommen Sie gerne so wie heute in Präsenz an die Hochschule“, erklärte Prorektor Prof. Dr. Marcus Liebschner die neuen Studierenden an der Hochschule Aalen. nach den vergangenen Corona-Semestern, in denen nur ausgewählte Veranstaltungen vor Ort auf dem Campus stattfinden konnten. „Das Miteinander gehört zum Studium dazu und ist ein wichtiger Teil, um Freundschaften zu schließen und Netzwerke zu bilden“, so der Prorektor für Lehre.

Auch Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting begrüßte die Erstsemester: „Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie Ihr Studium in Präsenz genießen können, die Corona-Zeit bald zu Ende ist und wir optimistisch in die Zukunft schauen können.“ Die Hochschule und die Stadt sind eng verbunden und arbeiten zum Beispiel zusammen daran, Aalen bis 2035 klimaneutral zu machen. „Wir sind stolz auf unsere Hochschule. Es ist für unsere Stadt richtig gut, dass junge Menschen aus Aalen, dem Ostalbkreis, der Region und der Welt zu uns kommen.“

Wie vielfältig die Angebote der Hochschule Aalen sind und wie diese die Studierenden auf ihrem Weg unterstützen, zeigte sich ebenfalls bei der Vorstellung der zahlreichen Einrichtungen. Unter anderem präsentierten sich das Akademische Auslandsamt, die Zentrale Studienberatung, die Gründungsinitiative stAArt-UP!de sowie studentische Initiativen. Anschließend wurden die Erstsemester von den Studiengängen in Empfang genommen und über den Campus geführt.

Auch wer nicht vor Ort dabei sein konnte, konnte die Erstsemesterbegrüßung per Livestream von Zuhause aus verfolgen.