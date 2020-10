Hochkarätige Spiele und ein Heimvorteil

An diesem Wochenende hat das Radballteam Berner/Öhlert des RKV-Hofen die besten elf U 23-Mannschaften Deutschlands zu Gast um die Halbfinalturniere und das Finalturnier des Deutschlandpokals auszutragen.

Am 10. Oktober beginnt das Pokalwochenende mit den Halbfinalturnieren der Gruppen I und II, die zeitgleich parallel auf zwei Spielfeldern stattfinden. Die Gruppe eins besteht aus den Mannschaften SV Ehrenberg mit Vinzenz Winkler und Jonas Zetsche, die in Thüringen in der Oberliga spielen. Die in der zweiten Bundesliga spielende Mannschaft des VC Darmstadt I mit Markus Dörr/Luca Kovacevic sowie die in der Baden-Württembergischen Oberliga spielenden Schwarzwälder des RVC Prechtal, Simon Wisser und Patrick Volk sollten zu den Favoriten der Gruppe eins gehören.

Ebenfalls in der Baden-Württembergischen Oberliga spielt das Team des RV Gärtringen mit Simon Becker und Jannes Müller, die erstmals in dieser Altersklasse antreten und sich bereits qualifizieren konnten. Nicht zu unterschätzen sind jedoch auch die in der Oberliga Hessen spielenden Brüder Loris und Pascal Conrath vom RSV Hähnlein. Als sechste Mannschaft komplettieren die Brandenburger Verbandsligisten vom Ludwigsfelder RC, Jakob Igel und Robin Meinhardt. In der Gruppe zwei empfangen Dennis Berner und Magnus Öhlert, die für den RKV-Hofen in der Verbandsliga spielen die in der zweiten Bundesliga spielende Mannschaft aus Sangerhausen (Sachsen), Max Rückschloss und Eric Haedicke. Gegen Sangerhausen fanden bereits in der Vergangenheit spannende Begegnungen statt, so dass man auch auf das Spiel am Samstag gespannt sein darf. Mit Timo Wagner/Pascal van Klev vom in der hessischen Oberliga spielenden RVW Naurod trifft man auf Gegner des letztjährigen Deutschlandpokals. In der Verbandsliga Hessen ist der SV Nordshausen mit Luca Grellert / Steven Marant zu finden, die im Viertelfinale knapp von Hofen geschlagen werden konnten. Aus Sachsen-Anhalt tritt der Oberligist SG Chemie Zeitz -Alexander Jose/Johannes Helm und last but not least komplettiert der Verbandsligist aus NRW, RC Iserlohn mit Felix Radtke und Timon Walprecht das Feld. Beginn der Turniere ist am Samstag (13 Uhr). Auch wenn Hofen in der niedersten vertretenen Spielklasse antritt, haben sich die beiden Hofener vorgenommen keinem Gegner Geschenke zu machen. So darf man am Samstag spannende Spiele erwarten, denn die vier besten Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Finalturnier am Sonntag (ab 10 Uhr). Für diese Veranstaltungen sind alle Plätze bereits reserviert.