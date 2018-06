Hochkarätige Verstärkung fürs Turnier

Beim 58. Scharlachrennen auf der Nördlinger Kaiserwiese gehört erstmals der international renommierte Michael Krieger zur Turnierleitung. Das Programm ist ebenso bunt wie gewaltig: Beim Reitturnier vom 19. bis 22. Juli, Höhepunkt in Nördlingens Sportkalender, wird nicht nur erstklassiger Springsport im Großen Preis um die begehrte „Goldene Daniel Peitsche“ geboten.

In den Süddeutschen Championaten der Reit-, Dressur- und Springpferde treffen außerdem die talentiertesten jungen Vierbeiner aus fünf Zuchtverbänden aufeinander. Sie können sich im Ries für die begehrten Fahrkarten zu den Bundeschampionaten in Warendorf, der inoffiziellen Deutschen Meisterschaft der Nachwuchspferde, empfehlen. Außerdem macht die prestigeträchtigste Springserie des Landes, das Bayernchampionat, in Nördlingen Station.

Nicht zuletzt werden Topfohlen aus den renommierten Züchterställen der Süddeutschen Verbände im Rahmen des Turniers nicht nur zur Freude des Publikums auf der großen Turnierwiese präsentiert, sondern auch bei einer öffentlichen, abendlichen Auktion am Samstag in der Halle des Reit- und Fahrvereins Sankt Georg versteigert. Zu den Top-Attraktionen für die Zuschauer gehört nach wie vor auch das Scharlachrennen, das dem Turnier seinen Namen gibt.