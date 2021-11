Hoch die Hüte: Hochschule Aalen verabschiedet mehr als 1400 Absolventen

Es war der krönende Abschluss ihres Studiums: Mehr als 1400 Absolventinnen und Absolventen haben am Samstag, 13. November, ihren Bachelor oder Master an der Hochschule Aalen gefeiert. „Sie haben es geschafft. Dazu möchten wir Ihnen heute ganz herzlich gratulieren. Mit Ihrem Abschluss der Hochschule Aalen sind Sie gut gerüstet für die Zukunft“, sagte Prorektor Harald Riegel bei der Verabschiedung in der Aula.

Mehr als 500 Absolventinnen und Absolventen nahmen an der zentralen Feier vor Ort teil, andere verfolgten sie per Live-Stream zu Hause. Wie die Vorlesungen im Wintersemester 2021/22 wurde somit auch die Absolventenfeier als hybride Veranstaltung organisiert.

Den Talentpreis der Firma Development Quest erhielt Jan Alex Gossen im Studienfach Gesundheitsmanagement. Der Preis der Aliud Pharma ging an Laura Hanus (ebenfalls Gesundheitsmanagement). Über den Karl Amon Optometry Award freuen sich Anna Bachmann und Stefanie Schuster (Vision Science and Business / Optometry). Mit dem Südwestmetall Preis ausgezeichnet wurde Sara Nester (Advanced Materials and Manufacturing). Den Preis des Fördervereins erhielt Jana Blum (Taxmaster). Der Optical Engineering Award 2021 ging an Annika Dehm und Regina Schuster (Optical Engineering). Den Applied Photonics Award bekam Christian Eder (Applied Photonics).

Außerdem wurden insgesamt 83 Jahrgangsbeste für ihren besonders großen Studienerfolg ausgezeichnet.