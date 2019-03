Hoch dekorierte Chöre kommen in die Aalener Stadtkirche

Zusätzlich zum Sonntagskonzert im Bach-Zyklus lädt die Evangelische Kirchengemeinde am Samstag, 30. März, ab 18.30 Uhr zu einem hochkarätigen Chorkonzert in die Stadtkirche Aalen ein.

Zu Gast sind der Kammerchor der Stuttgarter Musikhochschule und der Kammerchor des Conservatoire de Lyon, die nach einer Tournee durch Frankreich ihr gemeinsames Programm in Aalen vorstellen. Die 64 jungen Sängerinnen und Sänger sind alle Musikstudenten und werden von Professor Denis Rouger geleitet.

Bevor Rouger nach Deutschland kam, leitete er zehn Jahre lang den Chor von Notre-Dame de Paris, war Kapellmeister an der Kirche Madelaine und Professor für Chorleitung an der Sorbonne. Als er 2011 an die Stuttgarter Hochschule wechselte, gründete er einen Kammerchor und führte diesen bereits 2014 zum ersten Preis beim internationalen Wettbewerb für Kammerchöre in Mosbach mit den Experten Frieder Bernius und Marcus Creed in der Jury.

Die jungen Ensembles singen in Aalen das Requiem op. 9 von Maurice Duruflé und Kompositionen von Thierry Escaich und Pierre Villette. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.