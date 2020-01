Hitziger Kampf im Kochertal

Die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen haben bewiesen, dass sie um um jeden Preis in der Württembergliga bleiben wollen. Nach einem spannenden Kampf und einer immensen Aufholjagd zeigte die Tafel am Ende ein verdientes 32:32 gegen Deizisau/Denkendorf.

Der Schlüssel zum Erfolg war im Angriffsverhalten tatsächlich Ruhe und Geduld zu bewahren. Die von Position Mitte angesagten Spielzüge trugen beim Ausspielen der Laufwege jedes Mal Früchte, wenn sich darangehalten wurde. Vor allem die Halbpositionen auf der rechten Seite konnten in diesem Spiel ihr ganzes Können unter Beweis stellen. Selbst die kleinsten Lücken, aufkommend durch ein gut platziertes Sperren am Kreis, wurden gesehen und gnadenlos ausgenutzt. Verbesserungswürdig war an diesem Tag lediglich die Sieben-Meter-Quote auf Seiten der SG2H.

Einbruch der Grün/Roten

Was jedoch kurze Zeit später passierte, war ein Einbruch der Grün/Roten Damen. Man verlor innerhalb einer kurzen Zeitspanne die Kontrolle über das Spiel. So betrug der Spielstand in der 46. Minute unfassbare 23:30. Und das war der Knackpunkt der Partie.

Obwohl die Zeit verrannte, schafften die SG2H um Bauer und Eiberger eine Torfolge auf 27:30. Noch ganze sieben Minuten blieben den Damen Zeit das Ergebnis so schnell wie möglich zu korrigieren. Und tatsächlich gelang das Unfassbare. In der magischen 59. Minute, kurz nach der genommenen Auszeit des Trainers, erzielte durch eine taktische Maßnahme von sieben Feldspielern im Angriff, mit leer stehendem Tor, Melanie Enenkel am Kreis den Ausgleich zum 32:32. Der HSG gelang am Ende noch ein Torwurf, der aber von der, schon stehenden, Abwehr der SG2H so abgewehrt wurde, dass nur die Latte des heimischen Tores getroffen wurde. Ein falsch ausgeführter Freiwurf von der gegnerischen Anna Tonn, der ins Netz ging, wurde nach Abpfiff zurückgenommen. Nach anschließendem Videobeweis entschied das Schiedsrichtergespann die Punkte an beide Teams zu verteilen.