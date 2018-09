Historischer Erfolg

Beim zweiten Spiel der B-Juniorinnen-Oberliga haben die Fußballerinnen des FC-Ellwangen ihren ersten Sieg gefeiert. Gegen den Hegauer FV gewannen die Mädchen von der Jagst mit 3:1 (2:1).

Am Anfang der ersten Halbzeit tasteten sich beide Mannschaften erst einmal ab. Die Fußballerinnen von der Jagst traten dabei sehr kompakt auf, was sich auch im Ballbesitz und in der Anzahl der Torchancen widerspiegelte. In der 15. Minute konnte Annika Meßner den ersten Treffer nach einem vorangegangenen Eckball erzielen. Generell spielten die Ellwanger Virngrund-Ladies eine sehr gute erste Hälfte. Durch eine Unachtsamkeit in der Ellwanger Defensive konnten der Gastgeber vom Bodensee in der 30. Minute ausgleichen. Doch die Ellwanger Fußballerinnen ließen sich nicht verunsichern und stellten fünf Minuten vor der Pause die erneute Führung wieder her. Emelie Baier erzielte dabei den Treffer für den FC.

Nach der Halbzeitpause zirkelte Emelie Baier einen Eckball dann direkt aufs Tor und auf die Ouerlatte. Und die Ellwanger ließen weiter nicht locker und erarbeitet sichdurch gutes Kombinationsspiel weitere Chancen. In der 52. Minute war es dann soweit. Ellwangen konnte durch einen Schuss von Leonie Lechner, nach einem Eckball von Marie Lutz die Führung auf 3:1 ausbauen. Dennoch versuchten auch die Hegauer ihrerseits alles, um den Spielstand wieder in ihrer Richtung zu drehen.

Nächstes Duell gegen Sand

Doch die Ellwanger Mädchen verteidigten geschickt und so feierten die Ellwangerinnen ihren ersten Sieg in der neuen Spielklasse und kletterten somit in der Oberligatabelle auf Platz vier. Am kommenden Samstag kommt der Bundesliga-Nachwuchs des SC Sand ins Ellwanger Waldstadion. Dieses Spiel wird vom ENBW Mobil im Internet übertragen.