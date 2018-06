Historische Ausstellung wandert

2018 kann die VR-Bank Ostalb auf 150 arbeitsreiche und erfolgreiche Jahre Resümee ziehen. Begleitet wird das Jubiläumsjahr von einer historischen Wanderausstellung „150 Jahre VR-Bank Ostalb“, die VR-Bank-Chef Hans-Peter Weber gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Olaf Hepfer am Montagvormittag in der Hauptstelle der VR-Bank Ostalb in Schwäbisch Gmünd eröffnet hat.

Der Vorstandsvorsitzende hielt einen kurzen Rückblick auf die wechselvollen 150 Jahre mit bedeutender Zeitgeschichte, die die früheren Volksbanken in Gmünd und Aalen begleitet und in denen sie sich kontinuierlich entwickelt haben. Genossenschaften als „Kinder der Not“ hätten sich in allen Krisensituationen bewährt und diese überstanden, wie auch die aktuellen Probleme wie Wirtschafts-, Finanzmarkt- und Staatskrisen sowie anhaltende Niedrigzinsphase.

Hans-Peter Weber hob hervor, dass die VR-Bank Ostalb selbst Dank der Fusion im letzten Jahr glänzend aufgestellt sei. Gerne nutzten einige Gmünder Kunden die Gelegenheit, bei der Ausstellungseröffnung mit dem Vorstand ins Gespräch zu kommen.