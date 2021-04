Historisch: Crailsheim qualifiziert sich erstmals in der Vereinsgeschichte für die Playoffs

Heimspiel am Mittwochabend: Die HAKRO Merlins Crailsheim waren in der englischen Woche bereits drei Tage nach dem Auftritt in Frankfurt erneut auf dem Parkett gefordert. Am vorgezogenen 29. Spieltag der Basketball-Bundesliga trafen die Zauberer auf die Telekom Baskets Bonn. Am Mittwochabend kamen die Gastgeber sehr gut ins Spiel und konnten sich früh eine Führung herausspielen. Im zweiten Viertel schlug das Pendel jedoch in Richtung der Baskets. In einer dramatischen Schlussphase bewiesen die „Zauberer“ der HAKRO Merlins die besseren Nerven und konnten das Spiel mit 91:88 für sich entscheiden. Damit war der historische Playoff Einzug perfekt.

Mit einer Änderung zur sonst üblichen Starting Five gingen die HAKRO Merlins in ihr 27. Saisonspiel. Headcoach Tuomas Iisalo schenkte Elias Lasisi von Beginn an das Vertrauen, der mit Bell-Haynes, Jones, Bleck und Radosavljevic die Erste Fünf bildete. Der Belgier war es auch, der die ersten Crailsheimer Zähler auf das Scoreboard brachte. Nach einer zwischenzeitlichen 23:8 gehörten die letzten zwei Minuten dann den Bonnern, dennoch gingen die HAKRO Merlins mit einer 25:16-Führung in den zweiten Spielabschnitt.

In dem zeigte vor allem der Topscorer der Baskets seine Stärken. Chris Babb stand bereits nach 14 Minuten bei 12 Punkten. Isaiah Philmore erzielte kurz darauf seine ersten Zähler und brachte die Rheinländer auf 33:28 heran. Nun griff erstmals Tuomas Iisalo mit einer Auszeit in das Spiel ein, um den Lauf der Gäste zu stoppen. Die zeigte aber zunächst nicht die gewünschte Folge. Nach dem erfolgreichen Dreier von Lukosius glich Bonn das Spiel aus (35:35, 18. Minute), der finnische Coach der Zauberer versammelte sein Team erneut an der Bande. Doch die Telekom Baskets zeigten sich auch gegen Ende des zweiten Viertels unfassbar treffsicher. Babb markierte mit der Pausensirene seine Punkte 16,17 und 18 und sorgte somit für den 40:47 Halbzeitstand.

Nun mussten die Crailsheimer also einem Rückstand hinterherlaufen, doch die physisch starken Bonner begannen auch den zweiten Durchgang fokussiert. Die Gäste verteidigten stark, allerdings wussten auch die Hausherren nun in der Defense zu überzeugen. Den letzten Wurf des dritten Viertels versenkte Jeremy Jones und stellte damit auf 60:63.

Den Schlussabschnitt eröffnete Bell-Haynes von der Freiwurflinie, kurz darauf nahm er mit seinem vierten persönlichen Foul auf der Bank Platz. Jones brachte nach 34. Minuten die Hausherren wieder in Führung (68:67). Dann waren die Gäste wieder in der „Pole Position“, der unermüdliche Babb erhöhte auf 71:76 (35. Minute). Doch die Crailsheimer ließen die Baskets nicht davonziehen, mit dem Korbleger von Radosavljevic glichen sie das Spiel erneut aus (78:78). Als mit dem Dreier von Lasisi zum 84:81 das Momentum auf Seiten der Zauberer schien, musste Bell-Haynes mit seinem fünften Foul auf die Bank. 30 Sekunden vor der Schlusssirene fanden die HAKRO Merlins nach einem schön gespielten Angriff den freistehenden Jones, der den extrem wichtigen Dreier zum vorentscheidenden 87:82 verwandelte. Nach den letzten Treffern von der Freiwurflinie endete dieses Willensspiel mit 91:88 – somit war der 19. Saisonsieg und die erste Playoff Teilnahme der Vereinsgeschichte perfekt.

„Riesenglückwunsch an das Team und die Spieler für das Erreichen von etwas Historischem! Die erste Playoff-Teilnahme der Merlins-Geschichte. Das schönste ist, dass es durch unsere eigene Identität erreicht wurde. Wir waren in diesem Spiel oft in schwierigen Situationen, aber haben nie aufgegeben. Die Gruppe findet immer und immer Wege, um zu gewinnen. Es sagt viel über die Jungs und ihre Arbeit aus, ich könnte nicht glücklicher für sie sein“, erklärte Headcoach Tuomas Iisalo. Nach dem sensationellen Erfolg bleibt nur kurz Zeit für Feierlichkeiten. Denn bereits an diesem Freitag (19 Uhr ) sind die SYNTAINCS MBC aus Weißenfeld zu Gast in der Arena Hohenlohe.