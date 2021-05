Historisch beste Spielzeit endet im Playoff-Viertelfinale

Die HAKRO Merlins Crailsheim traten am Dienstagabend nach dem ersten Playoff-Sieg der Vereinshistorie am Sonntag gegen den Pokalsieger und Meisterschaftsanwärter FC Bayern München an. Nach einem großartigen Kampf mussten sich die Hohenloher, die ohne Tim Coleman, Haywood Highsmith, Jermaine Haley, Nimrod Hilliard und Jamuni McNeace antraten mit 72:86 geschlagen geben. Damit endet eine Spielzeit, die in die Geschichtsbücher eingehen wird. In der Spielzeit 2020/21 schlugen die Zauberer zum ersten Mal den FC Bayern, zogen zum ersten Mal in die Playoffs der Basketball-Bundesliga ein und gehören zu den besten Basketball Mannschaften Deutschlands. Gleichbedeutend war dies auch das letzte Spiel des Headcoaches Tuomas Iisalo, der nach fünf Jahren den Verein verlassen wird und maßgeblich an der sportlichen Entwicklung des Crailsheimer Basketballs beteiligt war.

Nach dem Erfolg im ersten Playoff-Heimspiel wollten die HAKRO Merlins mit viel Selbstbewusstsein in das nächste Spiel der Playoff-Serie gehen. Die Aufgabe vor dem vierten Spiel sollte jedoch noch schwerer sein, als am Sonntagabend. Denn neben Hilliard, Haley, Coleman und Highsmith fehlte den Zauberern auch der sprunggewaltige Jamuni McNeace verletzungsbedingt. Damit verpassten fünf Importspieler das Spiel, die Rotation der Merlins bestand aus acht Spielern. Allen Widrigkeiten zu trotz wollten die Crailsheimer das Selbstvertrauen des letzten Heimspiels in die Partie nehmen und mit der gleichen Energie aufs Feld gehen. Dabei standen zu Spielbeginn Bell-Haynes, Lasisi, Jones, Bleck und Radosavljevic auf dem Parkett.

Der FC Bayern gewann letztlich mit 86:72 und konnte damit den entscheidenden dritten Sieg der Viertelfinalserie einfahren. Für die HAKRO Merlins endete damit die beste Saison der Vereinsgeschichte. 24 Siege in der regulären Saison sorgten für Tabellenplatz 5 und damit die erste Playoff-Teilnahme der BBL Historie. In dieser musste man gegen den Titelfavoriten FC Bayern Basketball ran. Dem enormen Verletzungspech zum Trotz konnte man die Münchener einmal bezwingen, am Ende war der Energietank der Crailsheimer allerdings leer, sodass die magische Spielzeit nun endete.

„Herzlichen Glückwunsch an Bayern München. Am Ende hatten sie zu viel Qualität und Intensität. Viel Erfolg in den Playoffs. Wir haben in der Serie alles gegeben. Deshalb kann jeder einzelne stolz auf seine Leistung sein. Wir haben uns von einer unmöglichen Herausforderung nicht einschüchtern lassen, obwohl wir die Verletzungen von wichtigen Spielern hinnehmen mussten. Wie in der kompletten Saison haben wir Wege gefunden, und weitergekämpft. Richtig traurig ist, dass das meine letzte Saison bei den Merlins ist und wir diese großartige Saison mit diesem Team nicht mit den Fans in der Arena teilen konnten. Dass es so endet, macht mich sehr traurig. Aber so ist es und ich wünsche jedem für die Zukunft alles Gute“, erklärte Iisalo.

Am Donnerstagabend findet um 19 Uhr findet eine Saisonabschlussfeier im Form eines Autokinos auf dem Crailsheimer Volksfestplatz statt. Dort sind alle Fans der Zauberer eingeladen, die historische Saison gebührend zu feiern. Der Eintritt ist frei.